صورة نادرة للواء عبد الله بن سليمان العيسى أهم رجال الملك عبد العزيز

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة تاريخية عن لقطة نادرة للواء عبد الله بن سليمان العيسى رحمه الله بجانب ابنه خالد .
ويعد اللواء عبد الله بن سليمان العيسى من أهم رجال الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – حيث حظى في عهده بثقة كبيرة وتولى عدة مناصب منها : وكيل الأمن العام بالمنطقة الشرقية .
وشارك اللواء عبد الله بن سليمان العيسى في عدة وقعات ومعارك التوحيد منها معركة تربة وجراب وميلسون وحرب فلسطين كذلك .
كما تولى قيادة حامية الطائف وجدة وأمر على جيش القصيم في بعض الفترات ، ويعد من أوائل من لبسوا الزي العسكري " البدلة " في نجد .
كما كان للواء عبد الله بن سليمان العيسى دور كبير في تطوير الزراعة ، فهو أول من جلب من الخارج آلة زراعية تعمل بالفحم في بريدة ، وتلقى برقية شكر من الملك عبد العزيز ، وتوفي اللواء عبد الله بن سليمان العيسى رحمه الله في بريدة عام 1389 هـ .