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صورة نادرة للواء عبد الله بن سليمان العيسى أهم رجال الملك عبد العزيز

Time منذ 42 دقيقة
Views 1878
صورة نادرة للواء عبد الله بن سليمان العيسى أهم رجال الملك عبد العزيز

علي القحطاني (صدى):
كشفت صورة تاريخية عن لقطة نادرة للواء عبد الله بن سليمان العيسى رحمه الله بجانب ابنه خالد .

ويعد اللواء عبد الله بن سليمان العيسى من أهم رجال الملك عبد العزيز – طيب الله ثراه – حيث حظى في عهده بثقة كبيرة وتولى عدة مناصب منها : وكيل الأمن العام بالمنطقة الشرقية .

وشارك اللواء عبد الله بن سليمان العيسى في عدة وقعات ومعارك التوحيد منها معركة تربة وجراب وميلسون وحرب فلسطين كذلك .

كما تولى قيادة حامية الطائف وجدة وأمر على جيش القصيم في بعض الفترات ، ويعد من أوائل من لبسوا الزي العسكري " البدلة " في نجد .

كما كان للواء عبد الله بن سليمان العيسى دور كبير في تطوير الزراعة ، فهو أول من جلب من الخارج آلة زراعية تعمل بالفحم في بريدة ، وتلقى برقية شكر من الملك عبد العزيز ، وتوفي اللواء عبد الله بن سليمان العيسى رحمه الله في بريدة عام 1389 هـ .

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بريدة
الملك عبد العزيز
اللواء عبد الله بن سليمان العيسى
جيش القصيم

أحدث التعليقات

ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
dfs
الاعلام الحديث يجذب مشاهدين بجسم المراة من ناحية الملابس الضيقة والقصيرة والمفتوحة
اذكروا الله
مبروك الصدارة لشباب من قلب اتحادي وحظ اوفر لنصر ويستاهل السوبر والبطولة الاستثنائية.. بس مستغرب ليه الصحيفه شانه حمله وهجوم على النصر مع أن اللي فاز الشباب مو الهلال 🙄🙄 الهلال انهزم من النصر بثلاثية ومن أبها بثلاثية وست تعادلات وهزيمه من الوحده وخرج من كأس الملك ما شفنا كذا 😏😏
طلال البراك
عمك بيتروس وخالك حمد الله يشخلونك شخل انت وفريقك الزبال🐁🐀🐁🐀

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