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الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات

Time منذ 56 دقيقة
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الفئات التي يحق لها طلب الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات

الرياض (صدى):
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، الفئات التي يحقّ لها طلب الاشتراك اختياريًا في نظام التأمينات.

وقالت المؤسسة، أنَّ الفئات التي يحقّ لها الاشتراك اختياريًا في التأمينات هم: المشتغلون بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم، أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطًا تجاريًا صناعيًا أو زراعيًا أو في مجال الخدمات والحرفيون.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى السعوديون العاملون خارج المملكة دون أن يكونوا مرتبطين بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وكذلك السعوديون العاملون في البعثات الدولية والأجنبية داخل المملكة الذين لم يخضعوا إلزاميًا للنظام.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إلى أن ذلك بالإضافة إلى كل من توقف اشتراكه الإلزامي في فرع المعاشات ولم تعد تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام.

 

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نظام التأمينات
طلب الاشتراك

أحدث التعليقات

ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
dfs
الاعلام الحديث يجذب مشاهدين بجسم المراة من ناحية الملابس الضيقة والقصيرة والمفتوحة
اذكروا الله
مبروك الصدارة لشباب من قلب اتحادي وحظ اوفر لنصر ويستاهل السوبر والبطولة الاستثنائية.. بس مستغرب ليه الصحيفه شانه حمله وهجوم على النصر مع أن اللي فاز الشباب مو الهلال 🙄🙄 الهلال انهزم من النصر بثلاثية ومن أبها بثلاثية وست تعادلات وهزيمه من الوحده وخرج من كأس الملك ما شفنا كذا 😏😏
طلال البراك
عمك بيتروس وخالك حمد الله يشخلونك شخل انت وفريقك الزبال🐁🐀🐁🐀

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