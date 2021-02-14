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جولة تكشف أسعار الأسماك والروبيان بأسواق الرياض

Time منذ ساعة
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جولة تكشف أسعار الأسماك والروبيان بأسواق الرياض

مروة عبدالمنعم (صدى):
تشهد أسعار الأسماك في السوق المحلية تباين ملحوظ حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف نظراً لظروف الصيد في الشتاء وإنخفاض بعض الكميات في هذا الموسم مما يزيد الطلب على المستورد .

وكشفت جولة لـ " صدى " في أسواق الرياض أسعار أغلب الأصناف حيث سجل سعر السمك الشعري من 25 إلى 30 ريال للكيلو ، والسبك البلطي البلدي حوالي من 20 إلى 25 ريال ، وتنخفض في بعض الأسواق ، والسمك المكرونة متوسط 10 ريال والسلمون الطازج حوالي من 50 إلى 60 ريال للكيلو جرام .

أما السمك الفيليه المجمد حوالي من 30 إلى 40 ريال والسمك الهامور المحلي من 50 إلى 62 ريال والشعور من 30 إلى 40 ريال والسمك القاروص حوالي من 45 إلى 55 ريال للكيلو ، والباغا " الماكريل " حوالي 22 ريال وتنخفض في أسواق أخرى نسبياً ، وسجل سمك موسى فيليه حواليمن 60 إلى 70 ريال للكيلو .

أما الكابوريا فسجلت حوالي 10 ريال للكيلو ، والروبيان من 70 إلى 90 ريال للكيلو ويختلف حسب الحجم والقشر ، أما الروبيان المزارع يسجل حوالي 20 ريال للنصف كيلو ، حجم وسط ، فيما سجل السمك الدنيس سعر يتراوح بين 50 إلى 60 ريال للكيلو ، والحبار حوالي 30 ريال والبوري حوالي يتراوح بين 20 إلى 26 ريال للكيلو .

وأكد التجار أن الأسعار تتفاوت هذه الأيام نظراً لظروف الصيد بسبب الأحوال الجوية ، كما يختلف السمك المحلي أو البلدي عن المستورد ، كما أن هناك أسماك تذهب في الشتاء في الأعماق مما يسبب قلة صيدها والإعتماد على الإستيراد .

 

Time واتساب
أسواق الرياض
الروبيان
أسعار الأسماك

أحدث التعليقات

ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
dfs
الاعلام الحديث يجذب مشاهدين بجسم المراة من ناحية الملابس الضيقة والقصيرة والمفتوحة
اذكروا الله
مبروك الصدارة لشباب من قلب اتحادي وحظ اوفر لنصر ويستاهل السوبر والبطولة الاستثنائية.. بس مستغرب ليه الصحيفه شانه حمله وهجوم على النصر مع أن اللي فاز الشباب مو الهلال 🙄🙄 الهلال انهزم من النصر بثلاثية ومن أبها بثلاثية وست تعادلات وهزيمه من الوحده وخرج من كأس الملك ما شفنا كذا 😏😏
طلال البراك
عمك بيتروس وخالك حمد الله يشخلونك شخل انت وفريقك الزبال🐁🐀🐁🐀

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