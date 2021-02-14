جولة تكشف أسعار الأسماك والروبيان بأسواق الرياض

مروة عبدالمنعم (صدى):
تشهد أسعار الأسماك في السوق المحلية تباين ملحوظ حيث ارتفعت أسعار بعض الأصناف نظراً لظروف الصيد في الشتاء وإنخفاض بعض الكميات في هذا الموسم مما يزيد الطلب على المستورد .
وكشفت جولة لـ " صدى " في أسواق الرياض أسعار أغلب الأصناف حيث سجل سعر السمك الشعري من 25 إلى 30 ريال للكيلو ، والسبك البلطي البلدي حوالي من 20 إلى 25 ريال ، وتنخفض في بعض الأسواق ، والسمك المكرونة متوسط 10 ريال والسلمون الطازج حوالي من 50 إلى 60 ريال للكيلو جرام .
أما السمك الفيليه المجمد حوالي من 30 إلى 40 ريال والسمك الهامور المحلي من 50 إلى 62 ريال والشعور من 30 إلى 40 ريال والسمك القاروص حوالي من 45 إلى 55 ريال للكيلو ، والباغا " الماكريل " حوالي 22 ريال وتنخفض في أسواق أخرى نسبياً ، وسجل سمك موسى فيليه حواليمن 60 إلى 70 ريال للكيلو .
أما الكابوريا فسجلت حوالي 10 ريال للكيلو ، والروبيان من 70 إلى 90 ريال للكيلو ويختلف حسب الحجم والقشر ، أما الروبيان المزارع يسجل حوالي 20 ريال للنصف كيلو ، حجم وسط ، فيما سجل السمك الدنيس سعر يتراوح بين 50 إلى 60 ريال للكيلو ، والحبار حوالي 30 ريال والبوري حوالي يتراوح بين 20 إلى 26 ريال للكيلو .
وأكد التجار أن الأسعار تتفاوت هذه الأيام نظراً لظروف الصيد بسبب الأحوال الجوية ، كما يختلف السمك المحلي أو البلدي عن المستورد ، كما أن هناك أسماك تذهب في الشتاء في الأعماق مما يسبب قلة صيدها والإعتماد على الإستيراد .