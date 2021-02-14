بالفيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكي يدخل في نوبة ضحك على محامي ترامب

واشنطن (صدى):
شهدت جلسة محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ دخول عدد من أعضاء المجلس في نوبة ضحك.
وحدث ذلك عندما قال محامي دفاع ترامب، مايك فان دير فين، إنه طالب بعزل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ونائبة الرئيس، كامالا هاريس.
وأكد أنه سيصدر مذكرات استدعاء بحق عدد كبير من الأشخاص،ومنهم بيلوسي وهاريس وزعيم الأغلبية في المجلس، تشاك شومر.
واستنكر محامي ترامب الضحك الذي انتاب أعضاء المجلس خلال الجلسة، مضيفا أنه لم يضحك على أي عضو منهم برغم الإجراءات الهزلية التي تتم في المحاكمة.
يذكر أن جلسات المحاكمة انتهت ببراءة ترامب من التهم المنسوبة إليه بالتحريض على العصيان، وتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.