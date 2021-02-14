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بالفيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكي يدخل في نوبة ضحك على محامي ترامب

Time منذ 36 دقيقة
Views 1981
بالفيديو.. مجلس الشيوخ الأمريكي يدخل في نوبة ضحك على محامي ترامب

واشنطن (صدى):
شهدت جلسة محاكمة عزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في مجلس الشيوخ دخول عدد من أعضاء المجلس في نوبة ضحك.

وحدث ذلك عندما قال محامي دفاع ترامب، مايك فان دير فين، إنه طالب بعزل رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ونائبة الرئيس، كامالا هاريس.

وأكد أنه سيصدر مذكرات استدعاء بحق عدد كبير من الأشخاص،ومنهم بيلوسي وهاريس وزعيم الأغلبية في المجلس، تشاك شومر.

واستنكر محامي ترامب الضحك الذي انتاب أعضاء المجلس خلال الجلسة، مضيفا أنه لم يضحك على أي عضو منهم برغم الإجراءات الهزلية التي تتم في المحاكمة.

يذكر أن جلسات المحاكمة انتهت ببراءة ترامب من التهم المنسوبة إليه بالتحريض على العصيان، وتشجيع أنصاره على اقتحام مبنى الكونغرس.

Time واتساب
دونالد ترامب
مجلس الشيوخ
محاكمة عزل ترامب

أحدث التعليقات

ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
ربيعان
البلطان يحاول يستفز حسين بأتهامه بتلفض على سامبا بقوله ياقرد كان من المفروض ان يتقدم البلطان بشكوا اذا كان كلامه صحيح ولكن تصرفه وماقاله ومن معه من كلام يدل على سوء تربيتهم معه فلوس بس مامعه عقل
dfs
الاعلام الحديث يجذب مشاهدين بجسم المراة من ناحية الملابس الضيقة والقصيرة والمفتوحة
اذكروا الله
مبروك الصدارة لشباب من قلب اتحادي وحظ اوفر لنصر ويستاهل السوبر والبطولة الاستثنائية.. بس مستغرب ليه الصحيفه شانه حمله وهجوم على النصر مع أن اللي فاز الشباب مو الهلال 🙄🙄 الهلال انهزم من النصر بثلاثية ومن أبها بثلاثية وست تعادلات وهزيمه من الوحده وخرج من كأس الملك ما شفنا كذا 😏😏
طلال البراك
عمك بيتروس وخالك حمد الله يشخلونك شخل انت وفريقك الزبال🐁🐀🐁🐀

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