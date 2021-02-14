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قمة افتراضية بين جونسون وزعماء G7 بحضور بايدن

Time منذ 38 دقيقة
Views 1598
قمة افتراضية بين جونسون وزعماء G7 بحضور بايدن

لندن (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستضيف اجتماعا افتراضيا عن بعد لزعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع، للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات ضد فيروس كورونا.

وأوضح مكتب بوريس جونسون بأن الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل هو الأول منذ أبريل الماضي، وسيكون أيضا أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة.

وأشار إلى أن جونسون سيدعو المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية "للسياسات القومية وغيرها من السياسات المثيرة للخلافات التي خيمت على الاستجابة الأولى لفيروس كورونا" .

 

 

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جونسون
لقاح كورونا
مجموعة السبع
قمة افتراضية

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان
ابو محمد
البلطان بيسوي اكشن ماخلا فريق مادخل معه بمهاترات واساليب هابطه ماعرف له الا جماهير الهلال اللي ادبوه بالمدرج
الرمز
قبلهاالنصر ضارطكم واخذ السوبر من بين ايديكم تضللو بغيك مبروك,,,

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