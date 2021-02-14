قمة افتراضية بين جونسون وزعماء G7 بحضور بايدن

لندن (صدى):
أفادت تقارير صحافية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستضيف اجتماعا افتراضيا عن بعد لزعماء مجموعة السبع هذا الأسبوع، للدعوة للتحرك من أجل تأمين توزيع عالمي عادل للقاحات ضد فيروس كورونا.
وأوضح مكتب بوريس جونسون بأن الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل هو الأول منذ أبريل الماضي، وسيكون أيضا أول مشاركة في لقاء متعدد الأطراف للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن منذ توليه السلطة.
وأشار إلى أن جونسون سيدعو المجموعة إلى العمل على تحديد نهج عالمي لمواجهة الأوبئة لوضع نهاية "للسياسات القومية وغيرها من السياسات المثيرة للخلافات التي خيمت على الاستجابة الأولى لفيروس كورونا" .