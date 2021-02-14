الأهلي يتطلع لتعويض غياب المقهوي وميتريتا

نواف السالم (صدى):
يبحث المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش مدرب الأهلي، عن البدائل الفنية للغيابات التي ستطال قائمة الفريق استعداداً لمواجهة العين الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 19 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويغيب لاعب الوسط حسين المقهوي والروماني ألكساندرو ميتريتا، بعدما أجرى الأول عملية جراحية في الجيوب الأنفية تكللت بالنجاح، بينما سيخضع اللاعب للراحة ثلاثة أيام قبل تحديد الجهاز الطبي بالنادي برنامجاً علاجياً وتأهيلياً للمقهوي قبل العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الجماعية.
وكشفت تقارير صحافية، أن الروماني ميتريتا بدأ يوم أمس السبت، برنامجه العلاجي والتأهيلي من الإصابة التي يعاني منها والتي شخصت بجزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية، حيث سيواصل مع الجهاز الطبي بالنادي برنامجه العلاجي للأسابيع الثلاثة المقبلة قبل خضوع اللاعب لاختبارات طبية.