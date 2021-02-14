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القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

Time منذ ساعتين
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القيادة تهنئ رئيس صربيا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس أليكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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القيادة

أحدث التعليقات

خبير زمانه
اللهم اصلح شآن المجتمع ....للاسف الامور في انحدار ...
رااايق
هي جات على الرئيس ** النصر لعب مباراة تحس أن ما فيه خطة ** يعني ( طقها والحقها ) *!!!! ويستاهل الشباب الفوز عن جدارة وأستحقاق ***
الفارس العالمي
كبير ياعالمي تضرب بشبابك الصغار عمرا الكبار مستوى صغير الرياض يكفي ايقونه النادي العالمي كهيئة فارس والاندية الآخرى كهيئة حيوانات وطيور اجلكم الله
عابر سبيل
متنزه الليوث وينه فيه ؟؟؟؟
alward
اتوقع غير صحيح وبلبه كلام حنا عندنا رقي وفهم وثقافة ولايرضى اي مواطن سعودي بالشي هذا وهذا ديدننا لسنا بالشعب السخيف ولايصير في بلادنا بفضل الله ومنته لكن الاعلام الغبي والناس اللذي تدعم البلبه الله يكون في عونهم لايوجد عندهم الا السفاله وقله الادب انت في ممكلت سلمان وشعب سلمان دايما في العلالي مرفوعين الراس لايوجد عندهم السخافات اللذي تقول ياعارض الكرت ودمتم بود

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