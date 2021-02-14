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6 إجراءات جديدة لتعزيز الثقة في نظام الإفلاس

Time منذ 51 دقيقة
Views 1713
6 إجراءات جديدة لتعزيز الثقة في نظام الإفلاس

علي القحطاني (صدى):
كشفت مصادر اليوم الأحد آلية عمل أمناء الإفلاس التي أقرتها لجنة الإفلاس ودخلت حيز التنفيز بهدف تعزيز الثقة في إجراءات الإفلاس ، وتتضمن القواعد التالية :

1- إفصاح أمين الإفلاس قبل التعيين وأيضاً الخبير للمحكمة عن أي علاقة بالمدين و الدائن أو أي تعارض للمصالح كأن يكون أمين الإفلاس دائن للمدين أو زوجه أو أي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة .

2- أن يقوم أمين الإفلاس بإداد دراسة خلال 10 أيام لإدارة المهمات تشمل بيانات المدين ، ونوع إجراء الإفلاس ، وجرد أصول التفليسة ، وبيع أصول التفليسة وتوزيع الحصيلة وغيرها من الإجراءات الخاصة بهذا الشأن .

3- أن يقدم الأمين إشعار للمدين بتسلمه مقترح تسوية وقائية وموافقته على طلب التأشير عليه والمدد اللازمة لإجابة كل طرف ، وقواعد أتعاب الأمناء والخبراء ، وغيرها من البنود الهامة ، وفقاً لـ " عكاظ " .

4- يجب على الأمين جرد أصول المدين في تاريخ افتتاح أي من إجراءات الإفلاس .

5- يجب على الأمين قبل البدء في بيع أصول التفليسة أن يكون البيع بعد حكم أو قرار افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين الصفة النهائية .

6- على الأمين فتح حساب جار مستقل لإيداع حصيلة بيع أصول التفليسة الضامنة لدين المدين ، ويكون الأمين هو المفوض في إدارة الحساب وإغلاقه فور انتهاء الغرض من افتتاحه .

 

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لجنة الإفلاس
المدين
أمناء الإفلاس
الدائن

أحدث التعليقات

خبير زمانه
اللهم اصلح شآن المجتمع ....للاسف الامور في انحدار ...
رااايق
هي جات على الرئيس ** النصر لعب مباراة تحس أن ما فيه خطة ** يعني ( طقها والحقها ) *!!!! ويستاهل الشباب الفوز عن جدارة وأستحقاق ***
الفارس العالمي
كبير ياعالمي تضرب بشبابك الصغار عمرا الكبار مستوى صغير الرياض يكفي ايقونه النادي العالمي كهيئة فارس والاندية الآخرى كهيئة حيوانات وطيور اجلكم الله
عابر سبيل
متنزه الليوث وينه فيه ؟؟؟؟
alward
اتوقع غير صحيح وبلبه كلام حنا عندنا رقي وفهم وثقافة ولايرضى اي مواطن سعودي بالشي هذا وهذا ديدننا لسنا بالشعب السخيف ولايصير في بلادنا بفضل الله ومنته لكن الاعلام الغبي والناس اللذي تدعم البلبه الله يكون في عونهم لايوجد عندهم الا السفاله وقله الادب انت في ممكلت سلمان وشعب سلمان دايما في العلالي مرفوعين الراس لايوجد عندهم السخافات اللذي تقول ياعارض الكرت ودمتم بود

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