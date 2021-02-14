"تنظيم الكهرباء": 5 شروط يجب توفرها لتركيب منظومة الطاقة الشمسية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم الاحد الشروط التي يجب توفرها لتركيب منظومة الطاقة الشمسية .
وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يجب توفر الشروط التالية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة :
1- أن يكون المتقدم بالطلب مستهلكاً للخدمة الكهربائية
2- أن يكون ممتلك لمنشأة أو يكون منتفعاً بها.
3- أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة .
4- أن يكون التركيب بالمنشأة بقدرة لا تتجاوز 2 ميجاواط ولا تقل عن 1 كيلو واط .
5- ألا تتجاوز القدرة المجمعة (5) ميغاواط في منشآت لمختلفة للمالك في نفس منطقة الإمداد .