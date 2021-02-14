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"تنظيم الكهرباء": 5 شروط يجب توفرها لتركيب منظومة الطاقة الشمسية

Time منذ ساعة
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"تنظيم الكهرباء": 5 شروط يجب توفرها لتركيب منظومة الطاقة الشمسية

الرياض (صدى):
أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم الاحد الشروط التي يجب توفرها لتركيب منظومة الطاقة الشمسية .

وأكدت هيئة تنظيم الكهرباء أنه يجب توفر الشروط التالية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الصغيرة :

1- أن يكون المتقدم بالطلب مستهلكاً للخدمة الكهربائية

2- أن يكون ممتلك لمنشأة أو يكون منتفعاً بها.

3- أن تكون عملية ربط الطاقة الشمسية آمنة .

4- أن يكون التركيب بالمنشأة بقدرة لا تتجاوز 2 ميجاواط ولا تقل عن 1 كيلو واط .

5- ألا تتجاوز القدرة المجمعة (5) ميغاواط في منشآت لمختلفة للمالك في نفس منطقة الإمداد .

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هيئة تنظيم الكهرباء
الطاقة الشمسية
شروط تركيب منظومة الطاقة الشمسية

أحدث التعليقات

خبير زمانه
اللهم اصلح شآن المجتمع ....للاسف الامور في انحدار ...
رااايق
هي جات على الرئيس ** النصر لعب مباراة تحس أن ما فيه خطة ** يعني ( طقها والحقها ) *!!!! ويستاهل الشباب الفوز عن جدارة وأستحقاق ***
الفارس العالمي
كبير ياعالمي تضرب بشبابك الصغار عمرا الكبار مستوى صغير الرياض يكفي ايقونه النادي العالمي كهيئة فارس والاندية الآخرى كهيئة حيوانات وطيور اجلكم الله
عابر سبيل
متنزه الليوث وينه فيه ؟؟؟؟
alward
اتوقع غير صحيح وبلبه كلام حنا عندنا رقي وفهم وثقافة ولايرضى اي مواطن سعودي بالشي هذا وهذا ديدننا لسنا بالشعب السخيف ولايصير في بلادنا بفضل الله ومنته لكن الاعلام الغبي والناس اللذي تدعم البلبه الله يكون في عونهم لايوجد عندهم الا السفاله وقله الادب انت في ممكلت سلمان وشعب سلمان دايما في العلالي مرفوعين الراس لايوجد عندهم السخافات اللذي تقول ياعارض الكرت ودمتم بود

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