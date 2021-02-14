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بايدن بعد تبرئة ترامب: "ننهي هذه الحرب الهمجية"

Time منذ 7 دقائق
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بايدن بعد تبرئة ترامب: "ننهي هذه الحرب الهمجية"

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، على تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب، قائلا إن “هذا الفصل الحزين من تاريخنا يذكرنا بأن الديمقراطية هشة، ويجب الدفاع عنها”.

وأكد بايدن على أن “العنف والتطرف لا مكان له في الولايات المتحدة الأمريكية”، وأن “على كلّ منا واجب ومسؤولية كأمريكيين، وخصوصاً كقادة، للدفاع عن الحقيقة ودحر الأكاذيب”.

وأضاف بايدن أن “بهذه الطريقة ننهي هذه الحرب الهمجية، ونقوم بشفاء روح أمتنا”، لافتاً إلى أن “هذه هي المهمة المقبلة، وهي مهمة يجب أن نقوم بها معاً”.

وأشار بايدن، إلى أنه “على رغم من أن التصويت النهائي على إدانة ترمب لم يؤد إلى إدانة، إلا أن جوهر التهمة ليس محل نزاع”.

وأضاف أن “حتى من عارض الإدانة، مثل زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يعتقدون أن ترمب كان مذنباً بارتكاب تقصير مشين في أداء الواجب، ومسؤول عملياً وأخلاقياً عن إثارة العنف” الذي اندلع في مبنى الكابيتول في السادس من يناير، وأسفر عن مقتل 5 أشخاص.

وتابع: “أفكر اليوم بهؤلاء الذين وقفوا بشجاعة لحراسة الكابيتول، وبالذين فقدوا أرواحهم، وكل من تعرضت حياتهم للخطر، والذين يعيشون الرعب الذي عاشوه في ذلك اليوم. وأفكر في هؤلاء الذين أثبتوا شجاعة في الدفاع عن نزاهة ديمقراطيتنا، قبل الانتخابات وبعدها”.

ويذكر أن مجلس الشيوخ رفض إدانة الرئيس السابق دونالد ترمب، في جلسة المساءلة بخصوص تهمة التحريض على التمرد، لعدم توافر الأصوات اللازمة، بينما قال ترمب في بيان إن محاكمته “أسوأ حملة اضطهاد في التاريخ الأمريكي”.

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مبروك
faeiz1122
فوز مستحق لليوث على حساب النصر مستوى ونتيجة لاتحطون اعذار يااعلام الغفله لاتنسون اخذكم رايح جاي في الدور الأول و الدور الثاني
فايز بن محمد الشهري
فخامة سياراتهم خرافية , ولكن للاسف بعد سنتين تبيعها بثلث القيمة , كلها حساسات , ويبغونا يورطونا في السماء
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
faeiz1122
يستاهلون الليوث أضحكتني ابو فارس كيف تعتبر بطوله وهو عدد الفوز بالمباريات عليكم أكثر والنهائيات كلها فاز عليكم فيها ولانهائي فزتم عليه

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