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شرطة الطائف تعلن عن وظائف عمد شاغرة

Time منذ 52 دقيقة
Views 1672
شرطة الطائف تعلن عن وظائف عمد شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شرطة محافظة الطائف باب التقديم على وظائف عمد شاغرة لحملة الثانوية فأعلى على المراتب 7 ، 6 ، 5 ، 33 ، في أحياء الشرفية ، وليا ، ورضوان ، والشهداء ، والشمالية .

الشروط :

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ .

2- حسن السير والسمعة وعدم الحكم عليه سابقاً بحد شرعي أو سجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فُصل تأديبياً من وظيفة .

3- العمر 30 عام فأكثر وقت الإعلان ، ومن سكان الحي لمدة لا تقل عن 5 سنوات .

4- سالماً من العاهات .

5- خبرة إدارية لا تقل عن 4 سنوات وتتوفر فيه شروط الوظيفة العامة .

6- حول المرتبة الخامسة المخصصة لحى رضوان " مؤهل جامعي أو ثانوية " ، وخبرة إدارية 4 سنوات .

7- بالنسبة للمرتبة 6 المخصصة لحي ليا " مؤهل جامعي أو ثانوية ، وخبرة 8 سنوات .

8- بالنسبة للمرتبة 7 لحي الشرقية ، ماجيستير أو بكالوريوس ، خبرة 8 سنوات ، أو ثانوية عامة .

يمكن التقديم من يوم الأحد 16 / 7 ، 1442 هـ الموافق 28 / فبراير / 2021 م ، ولمدة 30 يوم ، وذلك للجنة الفرعية لتعيين العمد في مقر إدارة شرطة محافظة الطائف ،مع الشهادات العلمية وبطاقة الأحوال .

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شرطة محافظة الطائف
الطائف
وظائف شاغرة
وظائف عمد

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مبروك
faeiz1122
فوز مستحق لليوث على حساب النصر مستوى ونتيجة لاتحطون اعذار يااعلام الغفله لاتنسون اخذكم رايح جاي في الدور الأول و الدور الثاني
فايز بن محمد الشهري
فخامة سياراتهم خرافية , ولكن للاسف بعد سنتين تبيعها بثلث القيمة , كلها حساسات , ويبغونا يورطونا في السماء
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
faeiz1122
يستاهلون الليوث أضحكتني ابو فارس كيف تعتبر بطوله وهو عدد الفوز بالمباريات عليكم أكثر والنهائيات كلها فاز عليكم فيها ولانهائي فزتم عليه

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