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«الزراعة» توضح حقيقة وضع لائحة جديدة لأسواق الماشية

Time منذ 42 دقيقة
Views 1845
«الزراعة» توضح حقيقة وضع لائحة جديدة لأسواق الماشية

الرياض (صدى):
أكد المشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي بوزارة البيئة والمياه والزراعة أحمد بن إبراهيم المسيند، اليوم الأحد، على عدم صحة ما تم تداوله في اليومين الماضيين بخصوص وضع لائحة جديدة لأسواق بيع الماشية.

وكان قد قيل أن هناك لائحة جديدة يجب بمقتضاها أن يكون البائع غير موظف، والحصول على شهادة صحية للماشية، إضافة لتسجيل البيع والشراء عن طريق نظام «المواشي».

ومن جانبه، أوضح "المسيند" أن الوزارة لم تحدد حداً أدنى لتملك الموظفين للمواشي، وأن ما تم ذكره بخصوص أنه لا يجوز للموظفين تملك أكثر من 30 رأساً من الأغنام، أو 20 رأساً من الإبل، و15 رأساً من الأبقار، غير صحيح، بحسب صحيفة "عكاظ".

 

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الزراعة
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لائحة جديدة
سوق المواشي

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مبروك
faeiz1122
فوز مستحق لليوث على حساب النصر مستوى ونتيجة لاتحطون اعذار يااعلام الغفله لاتنسون اخذكم رايح جاي في الدور الأول و الدور الثاني
فايز بن محمد الشهري
فخامة سياراتهم خرافية , ولكن للاسف بعد سنتين تبيعها بثلث القيمة , كلها حساسات , ويبغونا يورطونا في السماء
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
faeiz1122
يستاهلون الليوث أضحكتني ابو فارس كيف تعتبر بطوله وهو عدد الفوز بالمباريات عليكم أكثر والنهائيات كلها فاز عليكم فيها ولانهائي فزتم عليه

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