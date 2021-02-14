مباريات اليوم الأحد

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، عدة مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق وقد تحمل في طياتها العديد من المفاجآت المحتملة في عالم كرة القدم.
مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
يواجه حامل اللقب الهلال نادي ضمك في الجولة الـ18، وذلك في تمام الساعة 16:05 بتوقيت المملكة.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يحل مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلًا على وست بروميتش في الساعة 17:00، كما فيما يواجه آرسنال نادي ليدز الذي حقق نتائج جيدة ويحتل المركز العاشر متقدم على الجانرز أصحاب المركز الـ11 في تمام الساعة 19:30، بينما يلتقي ساوثامبتون بنظيره وولفرهامبتون 15:00، وإيفرتون يواجه فولهام 22:00.
مباريات الدوري الإسباني
يشهد الدوري الإسباني مواجهة لا تخلو من المتعة، والتي تجمع بين ريال مدريد وفالنسيا 18:15، بينما يلتقي خيتافي بريال سوسيداد 16:00، وليفانتي أمام أوساسونا 20:30، فيا ريال أمام ريال بيتيس 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
تتجه الأنظار إلى قمة نارية بين إنتر ميلان ولاتسيو في تمام الساعة 22:45، فيما هناك مبارتين أخرتين هما روما أما أودينيزي 14:30 وكروتوني أمام ساسولو 20:00.
مباريات كأس مصر
يلتقي الاتحاد السكندري بالنجوم 15:30 بتوقيت المملكة، ويخوض الإنتاج الحربي مباراة ضد كوكاكولا 15:30، والإسماعيلي الذي يقدم آداء غير جيد حتى الآن في الدوري يلعب اليوم في الكأس ضد لافيينا اف سي 15:30.
مباريات كأس الكونفيدرالية
يحل النجم الساحلي ضيفًا على يونج بوفالويس 16:00، ويستضيف الرجاء الاتحاد المنستيري 19:00، ويلعب بيراميدز خارج أرضه ضد راسينج كلوب 19:00