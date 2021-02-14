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بالفيديو.. القبض على مواطن لتركيبه تجهيزات شبيهة بالمركبات الأمنية بالرياض

Time منذ 37 دقيقة
Views 1734
بالفيديو.. القبض على مواطن لتركيبه تجهيزات شبيهة بالمركبات الأمنية بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن لقيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض.

بالإضافة إلى توثيق ونشر مخالفته في حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.

ويذكر أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرِّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.

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القبض
الرياض
مواطن
شرطة الرياض

أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
مبروك
faeiz1122
يستاهلون الليوث أضحكتني ابو فارس كيف تعتبر بطوله وهو عدد الفوز بالمباريات عليكم أكثر والنهائيات كلها فاز عليكم فيها ولانهائي فزتم عليه
آل غانم
النصر بمن حضر هههههههههههههههههههههههههه
أبو كنان
تعليق إبداع من الفراج ما شاء الله عليك
faeiz1122
هههه من جد منتزه الليوث لعب بحسبتهم لعب يستاهلون القرنبع الوفا طبعي بدال ماتتهكم على البلطان شوف حال فريقكم وبعدين ان البلطان انطرد من النصر هذي كذبه كذبتوها وانتوا صدقتوها واتحداك تجيب دليل

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