بالفيديو.. القبض على مواطن لتركيبه تجهيزات شبيهة بالمركبات الأمنية بالرياض

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض من القبض على مواطن لقيامه بتركيب تجهيزات شبيهة بالتجهيزات المخصصة للمركبات الأمنية، وقيادة المركبة بالمخالفة، من دون لوحات التسجيل الخاصة بها، في أحد الطرق العامة بمدينة الرياض.
بالإضافة إلى توثيق ونشر مخالفته في حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم إيقافه وحجز المركبة المخالفة، واتخذت بحقه كل الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.
ويذكر أن تركيب تجهيزات بالمركبات الخاصة تماثل تجهيزات المركبات الرسمية ومركبات الطوارئ، يعد مخالفًا لنظام المرور، ويعرِّض مالك ومستخدم المركبة للمساءلة القانونية.