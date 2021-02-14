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بالفيديو.. قصة "النشيد الوطني" للمملكة

Time منذ 57 دقيقة
Views 1807
بالفيديو.. قصة "النشيد الوطني" للمملكة

علي القحطاني (صدى):
شهدت الزيارة الرسمية للملك خالد عبدالعزيز إلى مصر نشأة فكرة النشاط الوطني للمملكة.

وعندما استقبل الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، الملك خالد، سمع الأخير النشيد الوطني المصري فأعجب بالفكرة، وطلب من وزير الإعلام حينها، محمد عبده، عمل نشيد وطني رسمي للمملكة.

وبعد سلسلة طويلة من البحث، وفقا لـ"قناة السعودية"، قع الاختيار على الشاعر إبراهيم خفاجي، لكتابة النشيد، وذلك بعد ترشيح من الأمير الشاعر، عبد الله الفيصل.

واشترط الملك خالد حينها بأن تكون كلمات النشيط الوطني تتماشى مع لحن السلام الوطني للمملكة، دون وضع لحن جديد، وبعد 6 أشهر، قدم الشاعر كلمات الأغنية التي وضعها فيما بعد الموسيقار سراج عمر على موسيقى السلام الملكي.

Time واتساب
مصر
السعودية
الملك خالد بن عبدالعزيز
محمد أنور السادات
الشاعر إبراهيم خفاجي
الموسيقار سراج عمر
النشيد الوطني للمملكة

أحدث التعليقات

faeiz1122
يستاهلون الليوث أضحكتني ابو فارس كيف تعتبر بطوله وهو عدد الفوز بالمباريات عليكم أكثر والنهائيات كلها فاز عليكم فيها ولانهائي فزتم عليه
آل غانم
النصر بمن حضر هههههههههههههههههههههههههه
أبو كنان
تعليق إبداع من الفراج ما شاء الله عليك
faeiz1122
هههه من جد منتزه الليوث لعب بحسبتهم لعب يستاهلون القرنبع الوفا طبعي بدال ماتتهكم على البلطان شوف حال فريقكم وبعدين ان البلطان انطرد من النصر هذي كذبه كذبتوها وانتوا صدقتوها واتحداك تجيب دليل
رااايق
لكم حق بالفرحة فوز بالفعل مستحق بـ 4 وألف مبروووك للشبابيين ***

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