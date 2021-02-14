بالفيديو.. قصة "النشيد الوطني" للمملكة

علي القحطاني (صدى):
شهدت الزيارة الرسمية للملك خالد عبدالعزيز إلى مصر نشأة فكرة النشاط الوطني للمملكة.
وعندما استقبل الرئيس المصري الراحل، محمد أنور السادات، الملك خالد، سمع الأخير النشيد الوطني المصري فأعجب بالفكرة، وطلب من وزير الإعلام حينها، محمد عبده، عمل نشيد وطني رسمي للمملكة.
وبعد سلسلة طويلة من البحث، وفقا لـ"قناة السعودية"، قع الاختيار على الشاعر إبراهيم خفاجي، لكتابة النشيد، وذلك بعد ترشيح من الأمير الشاعر، عبد الله الفيصل.
واشترط الملك خالد حينها بأن تكون كلمات النشيط الوطني تتماشى مع لحن السلام الوطني للمملكة، دون وضع لحن جديد، وبعد 6 أشهر، قدم الشاعر كلمات الأغنية التي وضعها فيما بعد الموسيقار سراج عمر على موسيقى السلام الملكي.