علاقة عاطفية تنتهي باستقالة نائب متحدثة البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
استقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض " تي جي داكلو " بسبب سلوكه تجاه مراسلة صحيفة وتهديده لها.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه تم قبول استقالة نائبها، بعد الحادثة التي أثارت ضجة بين صحفيي البيت الأبيض.
وكانت الصحفية التي هددها نائب متحدثة البيت الأبيض المستقيل، تتابع قصة عن علاقته الرومانسية مع مراسلة أخرى.
ورد " داكلو " بغضب خلال مكالمة غير رسمية مع الصحفية، التي كانت تكتب عن علاقته مع مراسلة، والتي تعرف عليها أثناء تغطية حملة الرئيس جو بايدن، قائلا لها:" سأدمرك " .