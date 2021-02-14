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علاقة عاطفية تنتهي باستقالة نائب متحدثة البيت الأبيض

Time منذ ساعة
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علاقة عاطفية تنتهي باستقالة نائب متحدثة البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
استقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض " تي جي داكلو " بسبب سلوكه تجاه مراسلة صحيفة وتهديده لها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إنه تم قبول استقالة نائبها، بعد الحادثة التي أثارت ضجة بين صحفيي البيت الأبيض.

وكانت الصحفية التي هددها نائب متحدثة البيت الأبيض المستقيل، تتابع قصة عن علاقته الرومانسية مع مراسلة أخرى.

ورد " داكلو " بغضب خلال مكالمة غير رسمية مع الصحفية، التي كانت تكتب عن علاقته مع مراسلة، والتي تعرف عليها أثناء تغطية حملة الرئيس جو بايدن، قائلا لها:" سأدمرك " .

Time واتساب
البيت الأبيض
علاقة عاطفية

أحدث التعليقات

faeiz1122
يستاهلون الليوث أضحكتني ابو فارس كيف تعتبر بطوله وهو عدد الفوز بالمباريات عليكم أكثر والنهائيات كلها فاز عليكم فيها ولانهائي فزتم عليه
آل غانم
النصر بمن حضر هههههههههههههههههههههههههه
أبو كنان
تعليق إبداع من الفراج ما شاء الله عليك
faeiz1122
هههه من جد منتزه الليوث لعب بحسبتهم لعب يستاهلون القرنبع الوفا طبعي بدال ماتتهكم على البلطان شوف حال فريقكم وبعدين ان البلطان انطرد من النصر هذي كذبه كذبتوها وانتوا صدقتوها واتحداك تجيب دليل
رااايق
لكم حق بالفرحة فوز بالفعل مستحق بـ 4 وألف مبروووك للشبابيين ***

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