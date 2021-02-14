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شاهد..ضابط يشكك في هوية مقيم مصري لإتقانه اللهجة القصيمية

Time منذ 9 دقائق
Views 1372
شاهد..ضابط يشكك في هوية مقيم مصري لإتقانه اللهجة القصيمية

القصيم (صدى):
روى شاب مصري، موقفا تعرض له، بسبب إتقانه اللهجة القصيمية إتقان تام وعدم الحديث بأي كلمة مصرية على الإطلاق.

وقال الشاب حمزة الجعفر إن من أبرز المواقف التي تعرض لها بسبب لهجته والزي السعودي، عندما كان لديه مراجعة بأحد الدوائر العسكرية بحكم عمله التطوعي أثناء زيارة تطوعية لمركز التوعية الإسلامية الحرس الوطني في منطقة القصيم.

وأضاف: " بعد مروري من البوابة ووصولي لمكتب ضابط سألني عن اسمي فأبرزت له الهوية وعندما راجعها انصدم قال “مصري” قولته ايه مصري فرد طيب وش لون فرديت عليه وش الغريب في الموضوع أنا أشوف إن ما في غريب قال طيب عطني أي شيء أستدل إنك مصري لدرجة أنه استدعى اثنين من العساكر للكشف عن صحة الهوية وتأكد أنها صحيحة وصيرت حديث المركز كله ".

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القصيم
مصري

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نصاب واح في فخ هو نصبه .. يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
خالد
الكيد هذا سعودي ومسلم الاعلام جعل من هذا الحوثاله شي
محمد
إدخال السرور على الوالدين لها أجر عظيم عند الله عز وجل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما جسديه ما اعتقد لأن ما مداه يوصلك صح اما نفسيه يمكن

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