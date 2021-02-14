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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئيًا مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الطقس
يوم الأحد

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
نصاب واح في فخ هو نصبه .. يستاهل ..
ابو محمد 😎 ✍️
ممتااز ..
خالد
الكيد هذا سعودي ومسلم الاعلام جعل من هذا الحوثاله شي
محمد
إدخال السرور على الوالدين لها أجر عظيم عند الله عز وجل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اما جسديه ما اعتقد لأن ما مداه يوصلك صح اما نفسيه يمكن

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