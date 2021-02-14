بالفيديو..المريسل: أمرابط " عالة " على النصر ولن يتم التجديد له

طلال الغامدي (صدى):
أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل، أن إدارة نادي النصر لن تجدد للاعب المغربي نور الدين أمرابط.
وقال المريسل خلال برنامج " الحصاد الرياضي": " أمرابط أصبح عالة على نادي النصر، بعدما كان أحد مفاتيح الفوز ".
وتابع " قولت فيما مضى إن فيتوريا طلب رحيل أمرابط، لأنه لا يجيد اللعب الجماعي، لكنه عوض ذلك بالعرضيات اللي سواها مع حمدالله " .
وأضاف: " أمرابط يعيش أيامه الأخيرة في النصر وبانتهاء عقده لن يتم التجديد، فالنصر ليس لديه نية لذلك ".
ويغيب المغربي نور الدين أمرابط عن المباراة المقبلة أمام القادسية في الجولة التاسعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك لتراكم البطاقات.
وتلقى نور الدين أمرابط بطاقة صفراء خلال مشاركته مع فريقه أمام الشباب، ليتأكد غيابه عن المواجهة المقبلة.