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بالفيديو..خفايا عن " كلوب هاوس " وسبب تسميته بالنادي السري للأثرياء

Time منذ ساعة
Views 1725
بالفيديو..خفايا عن " كلوب هاوس " وسبب تسميته بالنادي السري للأثرياء

الرياض (صدى):
تحدث المهتم بشؤون التقنية إبراهيم القرعاوي، عن أهم مميزات تطبيق "كلوب هاوس" الذي انتشر في المملكة، وسر تسميته بالنادي السري للأثرياء.

وقال القرعاوي، خلال برنامج "يا هلا" ،إن التطبيق بدأ في المملكة في دائرة رواد الأعمال والمستثمرين، ثم انتقل للمؤثرين، ثم صناع المحتوى.

وأشار إلى أنه غير متاح للجميع، وأيضاً ليس سهل التحميل كغيره من التطبيقات، فهو يُعتبر نسخة تجريبية وبدأ في أوائل عام 2020 .

ولفت إلى أنه يعمل بدعوات خاصة، ثم تُمنح لآخرين وهكذا، وهذا سبب تسميته بـ " النادي السري للأثرياء".

 

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إبراهيم القرعاوي

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ابو عمار
الله يرحمه و يغفر له
ابو عمار
يستاهل الاهبل
ابو عمار
اوكي
ابو عمار
الله يرحمه
ابو عمار
الله يرحمه

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