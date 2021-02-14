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تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء شخصين على حارس أمن في مكة بسبب " توكلنا "

Time منذ 4 ساعات
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تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء شخصين على حارس أمن في مكة بسبب " توكلنا "

مكة المكرمة (صدى):
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المُتداول عبر مواقع التواصل الإجتماعي، لحارس أمن إحدى المجمعات التجارية يشكو من قيام أشخاص بالتعدي عليه عند منعهم من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميلهم لتطبيق توكلنا.

وتمكنت الجهات الأمنية في العاصمة المقدسة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، حيث تبين أنهما مواطنان في العقد الثاني من العمر.

 

وجرى إيقافهما وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

بلبل البحر
المقصود إنه في الغالب اذا حاول الانسان انقاذ غريق بالقفز اليه سيغرقا معا. فالأفضل الانقاذ عن بعد أو تتركه لقدره.. يموت واحد ولا يموتوا الاثنين
يَالَلَهَ طَلَبَتَﮏ لَاتَزَّعَزَّعَ ثَبَاتَيَ❣
نستودع بحبايبنا😘❤
لا يهمونك انا مجنونك
زي الي يقول انت تستقوي علية لو فلان موجود بيعرف يرد عليك والله لو فيك ذرة حياء ماكان امس بقناة رياضية تعتذر طرق وغصب للي دعسك بنظام يقلع مثلك من بيننا ولحين مترزز ومسوي والله ناسي اني قاري نص البيان غصب واعتذر غصب
بلبل البحر
الله يغفر لهم ويرحمهم ويتجاوز عنا وعنهم
شريفه مساعد
شكرا للدعم

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