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الحارس المعتدى عليه بمكة: تعرضت لأضرار جسدية ونفسية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1423
الحارس المعتدى عليه بمكة: تعرضت لأضرار جسدية ونفسية

مكة المكرمة (صدى):
على خلفية تعرض حارس أمن أحد المراكز التجارية بمكة المكرمة، للاعتداء على يد مواطن بسبب تطبيق " توكلنا "، كشف المعتدى عليه عن الأضرار التي لحقت به.

وأوضح حارس الأمن أنه بعد رفضه دخول المعتدين إلى المركز لعدم إبرازهما تطبيق " توكلنا "، تفاجأ بتحول الأمر لاشتباك واعتداء ومحاولة دهس.

وأشار إلى أنه أصيب في يده وذراعه، وأسفل كاحله، إلى جانب الأضرار النفسية بعد إهانته أمام المارة، بحسب سبق.

الجدير بالذكر أن الجهات الأمنية في مكة حددت هويتة المعتدين، وألقت القبض عليهما، وهما مواطنان في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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مكة المكرمة

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
ايمن صباح الخير
محمد مبارك السبيعي
ب التوفيق
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
صراحه
يا ولد الطالح : تفتي من تحتك
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الله يرحم من مات ويشفي من اصيب .. آمين ..

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