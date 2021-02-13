بتال القوس منتقدا رئيس النصر: "لا يعرف من كرة القدم إلا أنها مدورة"

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي بتال القوس رئيس نادي النصر، بعد خسارة الفريق أمام الشباب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال بتال القوس: "مبروك للشباب صدارة ورباعية مستحقة في عام واحد البلطان يعيد الليوث للمنافسة.. دليل مهم وواضح على أن الادارة أساس كل عمل"٠
وأضاف : "في المقابل.. النصراويون يسلمون ناديهم العظيم لرجل لا يعرف من كرة القدم الا انها مدورة.. ولا عنده فلوس.. ولا له علاقة بالإدارة الرياضية ريس على إيش".
جاء ذلك بعدما حقق فريق نادي الشباب، فوزا ثمينا على مضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.