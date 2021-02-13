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بتال القوس منتقدا رئيس النصر: "لا يعرف من كرة القدم إلا أنها مدورة"

Time منذ 24 دقيقة
Views 1696
بتال القوس منتقدا رئيس النصر: "لا يعرف من كرة القدم إلا أنها مدورة"

نواف السالم (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي بتال القوس رئيس نادي النصر، بعد خسارة الفريق أمام الشباب بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال بتال القوس: "‏مبروك للشباب صدارة ورباعية مستحقة في عام واحد البلطان يعيد الليوث للمنافسة.. دليل مهم وواضح على أن الادارة أساس كل عمل"٠

وأضاف : "في المقابل.. النصراويون يسلمون ناديهم العظيم لرجل لا يعرف من كرة القدم الا انها مدورة.. ولا عنده فلوس.. ولا له علاقة بالإدارة الرياضية ريس على إيش".

جاء ذلك بعدما حقق فريق نادي الشباب، فوزا ثمينا على مضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
النصر
الشباب

أحدث التعليقات

ابو منى
انت صادق المدرب اليوم خبص الفريق
ابو منى
ايش دراك يا طبال ياتافة انت سامع الكلام انت ابو العنصرية والاحتقان
واضح*** وصريح***
تشكر ياإبن النيل على شعورك الجميل والنبيل..
احب وطني
طيب نرجع على كلامك اخوي فيصل لما تقول هذا عسل مستورد رخيص ومرخص !! ليش يدخل ويسمح لنا الرخيص ؟ ويطيح بيد العابثين والمخربين الي مايخافون الله .
واضح*** وصريح***
البنت حبيبة أبوها.. جملة كبرنا عليها وعيشناها.. إن البنت هي الأقرب للأب ونقطة ضعفه على مدار السنين علم النفس كان بيحلل سبب تعلق الأب والبنت ببعض.. وهذي يعض من الأسباب: 1- الشعور بالأمان: الأنثى بطبيعتها دايما بتدور على الأمان.. وأول مصدر للأمان في حياة أي بنت هيبقى أبوها وبالتالي بيزيد تعلقها به لأنه بيمثل مصدر للأمان في حياتها 2- قدرة البنت على التعبير: عادة الإناث بيبقوا أفضل في القدرة على التعبير عن المشاعر.. وهذا اللي بيخليها ممكن تعبر عن الحب والامتنان لابوها اكتر من الولد من خلال الكلام والأفعال.. وهذا بيخلي الأب بيحس بالحب والحنان من بنته فبيتعلق بها أكتر..

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