الهريفي مهاجما النصر: التشكيلة والثقافة الخاطئة وراء اخفاق الفريق

ماجد محمد (صدى):
أوضح فهد الهريفي لاعب النصر السابق، أسباب إخفاق نادي النصر أمام الشباب برباعية، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الهريفي موجها حديثه لفريق النصر " كل مباراة لك ..ثلاث أخطاء منك أنهت المباراة ..!!؟ ضربة جزاء سوء تغطية، لثاني أسيست الثالث ايش نسميها عدم تركيز، تشكيلة خاطئة ، ثقافة لاعبين والمصيبة للمباراة الثانية تضيع فرص التقدم للتسجيل ..!!؟.
جاء ذلك بعدما حقق فريق نادي الشباب، فوزا ثمينا على مضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.