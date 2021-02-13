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صورة قديمة للأطفال يلعبون بشوارع المملكة

Time منذ ساعة
Views 620
Comment 1
صورة قديمة للأطفال يلعبون بشوارع المملكة

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أحدث التعليقات

ابو منى
انت صادق المدرب اليوم خبص الفريق
ابو منى
ايش دراك يا طبال ياتافة انت سامع الكلام انت ابو العنصرية والاحتقان
واضح*** وصريح***
تشكر ياإبن النيل على شعورك الجميل والنبيل..
احب وطني
طيب نرجع على كلامك اخوي فيصل لما تقول هذا عسل مستورد رخيص ومرخص !! ليش يدخل ويسمح لنا الرخيص ؟ ويطيح بيد العابثين والمخربين الي مايخافون الله .
واضح*** وصريح***
البنت حبيبة أبوها.. جملة كبرنا عليها وعيشناها.. إن البنت هي الأقرب للأب ونقطة ضعفه على مدار السنين علم النفس كان بيحلل سبب تعلق الأب والبنت ببعض.. وهذي يعض من الأسباب: 1- الشعور بالأمان: الأنثى بطبيعتها دايما بتدور على الأمان.. وأول مصدر للأمان في حياة أي بنت هيبقى أبوها وبالتالي بيزيد تعلقها به لأنه بيمثل مصدر للأمان في حياتها 2- قدرة البنت على التعبير: عادة الإناث بيبقوا أفضل في القدرة على التعبير عن المشاعر.. وهذا اللي بيخليها ممكن تعبر عن الحب والامتنان لابوها اكتر من الولد من خلال الكلام والأفعال.. وهذا بيخلي الأب بيحس بالحب والحنان من بنته فبيتعلق بها أكتر..

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