الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
صورة قديمة للأطفال يلعبون بشوارع المملكة
منذ ساعة
620
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو منى
انت صادق المدرب اليوم خبص الفريق
ابو منى
ايش دراك يا طبال ياتافة انت سامع الكلام انت ابو العنصرية والاحتقان
واضح*** وصريح***
تشكر ياإبن النيل على شعورك الجميل والنبيل..
احب وطني
طيب نرجع على كلامك اخوي فيصل لما تقول هذا عسل مستورد رخيص ومرخص !! ليش يدخل ويسمح لنا الرخيص ؟ ويطيح بيد العابثين والمخربين الي مايخافون الله .
واضح*** وصريح***
البنت حبيبة أبوها.. جملة كبرنا عليها وعيشناها.. إن البنت هي الأقرب للأب ونقطة ضعفه على مدار السنين علم النفس كان بيحلل سبب تعلق الأب والبنت ببعض.. وهذي يعض من الأسباب: 1- الشعور بالأمان: الأنثى بطبيعتها دايما بتدور على الأمان.. وأول مصدر للأمان في حياة أي بنت هيبقى أبوها وبالتالي بيزيد تعلقها به لأنه بيمثل مصدر للأمان في حياتها 2- قدرة البنت على التعبير: عادة الإناث بيبقوا أفضل في القدرة على التعبير عن المشاعر.. وهذا اللي بيخليها ممكن تعبر عن الحب والامتنان لابوها اكتر من الولد من خلال الكلام والأفعال.. وهذا بيخلي الأب بيحس بالحب والحنان من بنته فبيتعلق بها أكتر..
أخر الأخبار
تفاصيل جديدة في واقعة اعتداء شخصين على حارس أمن في مكة بسبب " توكلنا "
منذ 5 دقائق
1514
بالفيديو.. الفراج: سيبا يريد فسخ تعاقده مع الشباب بسبب عنصرية دكة النصر
منذ 17 دقيقة
1620
لقطات توضّح انفعال خالد البلطان بعد مشادة بين سيبا وحسين عبدالغني
منذ 19 دقيقة
389
محمد العنزي : أقول للنصر الآن أنسى الدوري وأبحث على مدرب
منذ 19 دقيقة
240
بتال القوس منتقدا رئيس النصر: "لا يعرف من كرة القدم إلا أنها مدورة"
منذ 24 دقيقة
1694
شاهد.. رئيس الشباب لدكة بدلاء النصر:" عيب هذه الكلمة تقال في الشوارع وليس بالرياضة "
منذ 33 دقيقة
2421
تعليق وليد الفراج بعد فوز الشباب على النصر برباعية
منذ 34 دقيقة
475
الحالات التحكيمية لمباراة النصر والشباب
منذ 34 دقيقة
372
الهريفي مهاجما النصر: التشكيلة والثقافة الخاطئة وراء اخفاق الفريق
منذ 43 دقيقة
1668
شاهد.. فرحة خالد البلطان ولاعبي الشباب بعد الانتصار على النصر برباعية
منذ 50 دقيقة
2087