بالفيديو.. الفراج: سيبا يريد فسخ تعاقده مع الشباب بسبب عنصرية دكة النصر 

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي وليد الفراج:" حدثت ملاسنة بين أحد الأشخاص في مقاعد الاحتياط في نادي النصر تجاه لاعب الشباب سيبا بعد نهاية المباراة ".
وأضاف وليد الفراج خلال تقديم برنامجه" الدوري مع وليد ":" حسب المعلومات التي لدينا نادي الشباب سيصدر بيانا بعد قليل يتهم أحد الأشخاص في دكة بدلاء النصر بإطلاق لفظ عنصري تجاه سيبا ".
وأوضح وليد الفراج:" سيبا الآن يريد فسخ تعاقده مع الشباب ولا يرغب أن يكمل بسبب العنصرية التي تعرض لها "، لافتا:" سيبا مصاب بحالة صدمة ونادي الشباب الآن سيصعد في خطاب عاجل لسمو وزير الرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم بالمملكة تجاه اللفظ العنصري الذي أطلقه أحد الأشخاص بدكة بدلاء النصر ".
وكان فريق نادي الشباب حقق فوزا عريضا على النصر برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.