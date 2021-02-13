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بالفيديو.. الفراج: سيبا يريد فسخ تعاقده مع الشباب بسبب عنصرية دكة النصر 

Time منذ 17 دقيقة
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بالفيديو.. الفراج: سيبا يريد فسخ تعاقده مع الشباب بسبب عنصرية دكة النصر 

ماجد محمد (صدى):
قال الإعلامي وليد الفراج:" حدثت ملاسنة بين أحد الأشخاص في مقاعد الاحتياط في نادي النصر تجاه لاعب الشباب سيبا بعد نهاية المباراة ".

 

وأضاف وليد الفراج خلال تقديم برنامجه" الدوري مع وليد ":" حسب المعلومات التي لدينا نادي الشباب سيصدر بيانا بعد قليل يتهم أحد الأشخاص في دكة بدلاء النصر بإطلاق  لفظ عنصري تجاه سيبا ".

وأوضح وليد الفراج:" سيبا الآن يريد فسخ تعاقده مع الشباب ولا يرغب أن يكمل بسبب العنصرية التي تعرض لها "، لافتا:" سيبا مصاب بحالة صدمة ونادي الشباب الآن سيصعد في خطاب عاجل لسمو وزير الرياضة ورئيس اتحاد كرة القدم بالمملكة تجاه اللفظ العنصري الذي أطلقه أحد الأشخاص بدكة بدلاء النصر ".

 

وكان فريق نادي الشباب حقق فوزا عريضا على النصر برباعية نظيفة، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

Time واتساب
النصر
الشباب
وليد الفراج
عنصرية
سيبا

أحدث التعليقات

ابو منى
انت صادق المدرب اليوم خبص الفريق
ابو منى
ايش دراك يا طبال ياتافة انت سامع الكلام انت ابو العنصرية والاحتقان
واضح*** وصريح***
تشكر ياإبن النيل على شعورك الجميل والنبيل..
احب وطني
طيب نرجع على كلامك اخوي فيصل لما تقول هذا عسل مستورد رخيص ومرخص !! ليش يدخل ويسمح لنا الرخيص ؟ ويطيح بيد العابثين والمخربين الي مايخافون الله .
واضح*** وصريح***
البنت حبيبة أبوها.. جملة كبرنا عليها وعيشناها.. إن البنت هي الأقرب للأب ونقطة ضعفه على مدار السنين علم النفس كان بيحلل سبب تعلق الأب والبنت ببعض.. وهذي يعض من الأسباب: 1- الشعور بالأمان: الأنثى بطبيعتها دايما بتدور على الأمان.. وأول مصدر للأمان في حياة أي بنت هيبقى أبوها وبالتالي بيزيد تعلقها به لأنه بيمثل مصدر للأمان في حياتها 2- قدرة البنت على التعبير: عادة الإناث بيبقوا أفضل في القدرة على التعبير عن المشاعر.. وهذا اللي بيخليها ممكن تعبر عن الحب والامتنان لابوها اكتر من الولد من خلال الكلام والأفعال.. وهذا بيخلي الأب بيحس بالحب والحنان من بنته فبيتعلق بها أكتر..

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