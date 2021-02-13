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الشباب يتصدر الدوري وضمك يستضيف الهلال غدا

Time منذ 55 دقيقة
Views 1497
الشباب يتصدر الدوري وضمك يستضيف الهلال غدا

ماجد محمد (صدى):
استطاع الشباب المحافظة على صدارة ترتيب الدوري بعد فوزه على نادي النصر ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الفتح الأربعاء 17 فبراير، بينما توقف النصر عند 25 نقطة، ويواجه القادسية الخميس 18 فبراير.

ووصل الأهلي إلى 34 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 4 ليخرج بمجموع 31 هدف .

أما الهلال فجاء في المرتبة الثالثة برصيد 33 نقطة بعد الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 6 وخسارة مبارتين .

وجاء اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد الفوز في 7 مياريات والتعادل في 8 وخسارة 3 مباريات .

ويحل نادي الهلال ضيفاً على نادي ضمك على ملعب ستاد مدينة سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن فعاليات الجولة 18 من مسابقة الدوري غدا.

Time واتساب
الشباب
ضمك

أحدث التعليقات

ابو منى
انت صادق المدرب اليوم خبص الفريق
واضح*** وصريح***
تشكر ياإبن النيل على شعورك الجميل والنبيل..
احب وطني
طيب نرجع على كلامك اخوي فيصل لما تقول هذا عسل مستورد رخيص ومرخص !! ليش يدخل ويسمح لنا الرخيص ؟ ويطيح بيد العابثين والمخربين الي مايخافون الله .
واضح*** وصريح***
البنت حبيبة أبوها.. جملة كبرنا عليها وعيشناها.. إن البنت هي الأقرب للأب ونقطة ضعفه على مدار السنين علم النفس كان بيحلل سبب تعلق الأب والبنت ببعض.. وهذي يعض من الأسباب: 1- الشعور بالأمان: الأنثى بطبيعتها دايما بتدور على الأمان.. وأول مصدر للأمان في حياة أي بنت هيبقى أبوها وبالتالي بيزيد تعلقها به لأنه بيمثل مصدر للأمان في حياتها 2- قدرة البنت على التعبير: عادة الإناث بيبقوا أفضل في القدرة على التعبير عن المشاعر.. وهذا اللي بيخليها ممكن تعبر عن الحب والامتنان لابوها اكتر من الولد من خلال الكلام والأفعال.. وهذا بيخلي الأب بيحس بالحب والحنان من بنته فبيتعلق بها أكتر..
ابو منى
اصلا ايش اللي جاب لاعب الشباب عند احتياط النصر وايش عند الضرطان مسوي عنتر ما تادب يوم تم ضربة في المنصة

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