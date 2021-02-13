الشباب يتصدر الدوري وضمك يستضيف الهلال غدا

ماجد محمد (صدى):
استطاع الشباب المحافظة على صدارة ترتيب الدوري بعد فوزه على نادي النصر ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الفتح الأربعاء 17 فبراير، بينما توقف النصر عند 25 نقطة، ويواجه القادسية الخميس 18 فبراير.
ووصل الأهلي إلى 34 نقطة بعد الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 4 ليخرج بمجموع 31 هدف .
أما الهلال فجاء في المرتبة الثالثة برصيد 33 نقطة بعد الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 6 وخسارة مبارتين .
وجاء اتحاد جدة في المركز الخامس برصيد 29 نقطة بعد الفوز في 7 مياريات والتعادل في 8 وخسارة 3 مباريات .
ويحل نادي الهلال ضيفاً على نادي ضمك على ملعب ستاد مدينة سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن فعاليات الجولة 18 من مسابقة الدوري غدا.