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بالفيديو.. الشباب يفوز على النصر برباعية نظيفة ويقضي على آماله

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. الشباب يفوز على النصر برباعية نظيفة ويقضي على آماله

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق نادي الشباب، فوزا ثمينا على مضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح إيفر بانيجا أهداف اللقاء لصالح الشباب، عند الدقيقة 17، وفي الدقيقة 28، تمكن كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثاني لصالح الشباب، وسجل جوانكا الهدف الثالث لفريقه، عند الدقيقة 82، وسجل إيجالو أولى أهدافه مع الشباب، في الدقيقة 90+2.

وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الفتح الأربعاء 17 فبراير، بينما توقف النصر عند 25 نقطة، ويواجه القادسية الخميس 18 فبراير.

Time واتساب
النصر
الشباب
الدوري

أحدث التعليقات

احب وطني
طيب نرجع على كلامك اخوي فيصل لما تقول هذا عسل مستورد رخيص ومرخص !! ليش يدخل ويسمح لنا الرخيص ؟ ويطيح بيد العابثين والمخربين الي مايخافون الله .
واضح*** وصريح***
البنت حبيبة أبوها.. جملة كبرنا عليها وعيشناها.. إن البنت هي الأقرب للأب ونقطة ضعفه على مدار السنين علم النفس كان بيحلل سبب تعلق الأب والبنت ببعض.. وهذي يعض من الأسباب: 1- الشعور بالأمان: الأنثى بطبيعتها دايما بتدور على الأمان.. وأول مصدر للأمان في حياة أي بنت هيبقى أبوها وبالتالي بيزيد تعلقها به لأنه بيمثل مصدر للأمان في حياتها 2- قدرة البنت على التعبير: عادة الإناث بيبقوا أفضل في القدرة على التعبير عن المشاعر.. وهذا اللي بيخليها ممكن تعبر عن الحب والامتنان لابوها اكتر من الولد من خلال الكلام والأفعال.. وهذا بيخلي الأب بيحس بالحب والحنان من بنته فبيتعلق بها أكتر..
ابو منى
اصلا ايش اللي جاب لاعب الشباب عند احتياط النصر وايش عند الضرطان مسوي عنتر ما تادب يوم تم ضربة في المنصة
ابو محمد 😎 ✍️
شي حلو ..
ابو منى
يا ضرطان نسيت كلامك العنصري على عمك/ احمد عيد يوم كان رئيس اتحاد الكرة بالصوت والصورة والا البعير ما يعاين عوجة رقبتة والا مقتر بها لكم فلس اللي عندك اللي ماندري عن مصدرها خلك رجال وانظبط انت كذب.

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