بالفيديو.. الشباب يفوز على النصر برباعية نظيفة ويقضي على آماله

ماجد محمد (صدى):
حقق فريق نادي الشباب، فوزا ثمينا على مضيفه النصر، بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة 18 من عمر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وافتتح إيفر بانيجا أهداف اللقاء لصالح الشباب، عند الدقيقة 17، وفي الدقيقة 28، تمكن كريستيان جوانكا من تسجيل الهدف الثاني لصالح الشباب، وسجل جوانكا الهدف الثالث لفريقه، عند الدقيقة 82، وسجل إيجالو أولى أهدافه مع الشباب، في الدقيقة 90+2.
وبهذه النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 38 نقطة، ويلاقي الفتح الأربعاء 17 فبراير، بينما توقف النصر عند 25 نقطة، ويواجه القادسية الخميس 18 فبراير.