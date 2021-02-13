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الفتح يحقق انتصار ثمين على العين

Time منذ ساعة
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الفتح يحقق انتصار ثمين على العين

نواف السالم (صدى):
تغلب فريق الفتح الأول لكرة القدم، على العين ضيفه، في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، لحساب الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل البرازيلي باستوس لفريقه العين بعد استغلاله كرة زاوية أمام مرمى الفتح وضعها بقدمه في الشباك عند الدقيقة 50، بعدها بثلاثة دقائق، أدرك الهولندي ميتشل تي فريدي هدف التعادل للفتح بعد استغلاله كرة زميله مراد باتنا التي تصدى لها أمين بخاري حارس العين، ويكملها في الشباك عند الدقيقة 53، بعدها بـ8 دقائق عاد العين وتقدم في المباراة عن طريق الفنزويلي خوانبي الذي توغل بطريقة جميلة داخل منطقة جزاء الفتح، ووضعها في المرمى معلناً تقدم العين عند الدقيقة 61.

وأدرك الهولندي تي فريدي التعادل لفريقه للمرة الثانية في المباراة عند الدقيقة 75، وأضاف ثالث أهدافه "هاتريك" من كرة رأسية رائعة على يسار بخاري معلناً تقدم الفتح 3-2.

ورفع الفتح رصيده إلى 22 نقطة، في المركز الـ11، في حين توقف رصيد العين، عند النقطة الـ13 في المركز الأخير، وبات في وضع حرج.

Time واتساب
العين
الفتح
دوري المحترفين

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
اكيد وراها ليلة غير
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
لا يهمونك انا مجنونك
تم القفط وسيخيس المخيس
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. ابيدوا الحوثيين الظالمين ، والله ينصركم ويسدد رميكم .. آمين ..

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