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" ماذا تفعل الزوجة إذا وجدت هاتف زوجها مفتوحًا؟ ".. ومستشار أسري يُجيب

Time منذ 38 دقيقة
Views 1636
" ماذا تفعل الزوجة إذا وجدت هاتف زوجها مفتوحًا؟ ".. ومستشار أسري يُجيب

علي القحطاني (صدى):
وجه المستشار الأسري، الدكتور عبدالله السلمان، نصيحة للزوجات إذا وجدن هواتف أزواجهن مفتوحة.

 

وقال عبدالله السلمان:" ثِقي بزوجك ولا تفتحي جواله ولو وجدتيه مفتوحاً لاتتصفحيه، فهذا أريح لأعصابك، ولتبقى صورة زوجك في ذهنك جميلة، وتحاوري معه بلطف بما يريد وتريدين ".

وكانت الدكتورة هند المطيري، قالت:" لا أظن أنّ مفهوم الحرية المطلقة مفهوم سوي، لا بالنسبة للرجل ولا المرأة؛ فالحرية الناضجة هي حرية مقيدة منضبطة ومسؤولة ".

وأضافت:" أعتقد أنّ التمرد يأتي من النساء المقموعات اللواتي يشعرن دائماً بأنّ الأسرة تحول بينهنّ وبين نجاحاتهنّ، أما المرأة السوية التي تعيش في بيئة صحية تحقق لها الكفاية النفسية فليست بحاجة للتمرد ".

Time واتساب
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عبدالله السلمان
هند المطيري

أحدث التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
اكيد وراها ليلة غير
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
لا يهمونك انا مجنونك
تم القفط وسيخيس المخيس
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. ابيدوا الحوثيين الظالمين ، والله ينصركم ويسدد رميكم .. آمين ..

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