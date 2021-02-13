الأعداد السابقة للصحيفة

الأراضي البيضاء يعلن صدور رسوم الدورة الخامسة بالرياض

Time منذ 23 دقيقة
Views 1397
الأراضي البيضاء يعلن صدور رسوم الدورة الخامسة بالرياض

الرياض (صدى):
كشف برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن إصدار رسومه للدورة الخامسة لمدينة الرياض لعام ١٤٤٣/١٤٤٢ هــ .

ووجه برنامج رسوم الأراضي البيضاء المكلفين إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.

كان برنامج الأراضي البيضاء قد أعلن في وقت سابق، بدء تطبيق المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء على الأراضي الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الطائف، وضمن منطقة جازان التي تشمل مدينة جيزان ومحافظتي أبو عريش وصامطة.

وأكد البرنامج أن النطاق الجغرافي المُستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من الرسوم تم تحديده بعد استعراض نتائج ورش العمل التي عُقدت مع أمانتي الطائف وجازان، كما تمت مناقشة النطاق الجغرافي لكل مدينة وحصر الأراضي تمهيدًا لتطبيق نظام رسوم الأراضي البيضاء عليها، واعتماد النطاق الجغرافي بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتواءم مع خطط الأمانات الإستراتيجية للمدن.

Time واتساب
الرياض
الاراضي البيضاء

أحدث التعليقات

ابو علي
سؤال للأخوان في صدى وبعيدا عن الكذب والمثاليه الزائفه هل ترضون لأبنائكم أن يعملو في غسيل سيارات اعتقد بأن الاجابه لا كل شخص يطمح للأفضل فرجاءا لا تعملون للأمور التافهه قيمه
المهم
١٥%
المهم
تمدحنا
فهاد
ماجد هدئ أعصابك ودعواتك فوز النصر الليلة والله حاس فيك من عناوينك وحبك لنصر
ابن فيصل
ماجد محمد العنوان يخوف يصدم واطاحة ماصارت كورة هههههههههههههه

أخر الأخبار

قصة صورتين نادرتين للملك سعود خلال سكنه في مصر  
قصة صورتين نادرتين للملك سعود خلال سكنه في مصر  
Time منذ 13 دقيقة Views 1335
مراحل تطور أول صحيفة أهلية تصدر بالمملكة
مراحل تطور أول صحيفة أهلية تصدر بالمملكة
Time منذ 14 دقيقة Views 1272
الأراضي البيضاء يعلن صدور رسوم الدورة الخامسة بالرياض
الأراضي البيضاء يعلن صدور رسوم الدورة الخامسة بالرياض
Time منذ 23 دقيقة Views 1397
7 أعراض تشير إلى أن الكبد في خطر
7 أعراض تشير إلى أن الكبد في خطر
Time منذ 23 دقيقة Views 1611
بالفيديو.. أحلام تتلقى هدية مميزة من زوجها بمناسبة عيد ميلادها
بالفيديو.. أحلام تتلقى هدية مميزة من زوجها بمناسبة عيد ميلادها
Time منذ 31 دقيقة Views 666
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة 
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة 
Time منذ 31 دقيقة Views 1525
ردة فعل أجنبية بعد رؤية التطعيس
ردة فعل أجنبية بعد رؤية التطعيس
Time منذ 47 دقيقة Views 424
حمزة ادريس : حامد البلوي أكثر واحد يخصم علينا
حمزة ادريس : حامد البلوي أكثر واحد يخصم علينا
Time منذ 47 دقيقة Views 379
توهقت مع حراثة زوجها
توهقت مع حراثة زوجها
Time منذ 47 دقيقة Views 378
لاعب الأهلي يخضع عملية جراحية ناجحة
لاعب الأهلي يخضع عملية جراحية ناجحة
Time منذ 49 دقيقة Views 1606