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شاهد.. تدمير آليات ودبابات مليشيا الحوثي شرق صنعاء
منذ ساعة
1958
2
فهمي محمد (صدى):
شن الجيش اليمني معارك عنيفة وغارات جوية بمساندة مقاتلات التحالف على مواقع المليشيات الحوثية بصنعاء.
وأظهر مقطع فيديو إحراق وتدمير دبابات واسلحة وعناد مليشيا الحوثي في شرق صنعاء.
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أحدث التعليقات
لا يهمونك انا مجنونك
اكيد وراها ليلة غير
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه ..
لا يهمونك انا مجنونك
تم القفط وسيخيس المخيس
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله .. .. ابيدوا الحوثيين الظالمين ، والله ينصركم ويسدد رميكم .. آمين ..
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