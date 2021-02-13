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شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة 

Time منذ 31 دقيقة
Views 1525
شاهد.. لحظة هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة 

المدينة المنورة (صدى):
رصد مقطع فيديو، لحظة هطول أمطار غزيرة جنوب شرق المدينة المنورة، حيث انتشر المقطع على نطاق واسع بين المواطنين.

وكان مركز الأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأشار إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج

Time واتساب
أمطار
المدينة المنورة
الأرصاد

أحدث التعليقات

ابو علي
سؤال للأخوان في صدى وبعيدا عن الكذب والمثاليه الزائفه هل ترضون لأبنائكم أن يعملو في غسيل سيارات اعتقد بأن الاجابه لا كل شخص يطمح للأفضل فرجاءا لا تعملون للأمور التافهه قيمه
المهم
١٥%
المهم
تمدحنا
فهاد
ماجد هدئ أعصابك ودعواتك فوز النصر الليلة والله حاس فيك من عناوينك وحبك لنصر
ابن فيصل
ماجد محمد العنوان يخوف يصدم واطاحة ماصارت كورة هههههههههههههه

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