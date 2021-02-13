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شاهد.. مواطن يسرق 3 مركبات ويتهكم على رجال الأمن في الرياض 

Time منذ ساعة
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شاهد.. مواطن يسرق 3 مركبات ويتهكم على رجال الأمن في الرياض 

الرياض (صدى):
تمكنت شرطة الرياض، من القبض على مواطن تورط بسرقة 3 مركبات، واستخدام إحداهن بمخالفة الأنظمة المرورية بعكس اتجاه السير.

 

وتبين أن المواطن في العقد الثالث من العمر، كما سخر وتهكم المواطن على رجال الأمن والتفاخر  عبر تصويره لمقطع فيديو ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

 

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، صرح بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخص يطلق أعيرة نارية في الهواء من سلاح بحوزته، وتوثيقه لذلك ونشره.

 

وأسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة الأمنية المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

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الرياض
سرقة
شرطة الرياض
مركبات
الأنظمة المرورية

أحدث التعليقات

ابو علي
سؤال للأخوان في صدى وبعيدا عن الكذب والمثاليه الزائفه هل ترضون لأبنائكم أن يعملو في غسيل سيارات اعتقد بأن الاجابه لا كل شخص يطمح للأفضل فرجاءا لا تعملون للأمور التافهه قيمه
المهم
١٥%
المهم
تمدحنا
فهاد
ماجد هدئ أعصابك ودعواتك فوز النصر الليلة والله حاس فيك من عناوينك وحبك لنصر
ابن فيصل
ماجد محمد العنوان يخوف يصدم واطاحة ماصارت كورة هههههههههههههه

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