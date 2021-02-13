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‏شاهد.. قصة حمد اللهيب رائد تطعيم الجدري في بريدة قبل 100 عام

Time منذ 25 دقيقة
Views 1513
‏شاهد.. قصة حمد اللهيب رائد تطعيم الجدري في بريدة قبل 100 عام

عادل الحربي (صدى):
أزاح تقرير بثه برنامج " في أسبوع "، الستار عن قصة حمد اللهيب رائد تطعيم الجدري في بريدة.

ونقل حمد اللهيب اللقاحات قبل 100 عام على ظهر جملا يقوده لإنقاذ أهالي نجد من كارثة صحية،  حيث ارتحل  حمد اللهيب مع القوافل عندما كان طفلا لم يتجاوز الثانية عشر من عمره عاملا بالتجارة في الكويت.

 وعاد حمد اللهيب بعد سنوات من العمل لمدينة بريدة لغرض الزواج ليجد أهل نجد أصابهم الجدري، فعاد للبحث عن علاج لأهل نجد من خلال سفره للعراق ليعمل داخل مستشفى بالبصرة ويتعلم من الأطباء الإنجليز إعطاء اللقاحات.

ومارس حمد اللهيب العمل الطبي لمدة  5 سنوات في العراق ليعود محملا باللقاحات على ظهور الجمال ويبدأ بالتطعيم لأهالي منطقته.

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أحدث التعليقات

ممدوح العنزي
ماله حق يمد يده على حارس أمن أرفع عليه قضية وخذ حقك منه
اللهم احفظنا بحفظك
هذا اذا كان مدرس بس يحرض العالم على مدرسي التحفيظ وشكله هندي مو افغاني حتى افغاني يتكلم بشتو هذا يتكلم اردو اسال الله ان اراد مدرسي التحفيظ واهل القران بسؤ ان يشل اركانه ويجعله عبره للمعتبرين
اللهو البرى
إذا تعارك الكبار.. دهش الصغار.. القوة هيبة. إذا تعادلت القوى. ارتدع الكل.
الزعيم العالمي
تعلمها من اخلاق بنو فقر البغيض.
الزعيم العالمي
تعلمها من اخلاق بنو فقر البغيض.

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