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قانوني: 500 ألف ريال والسجن سنة عقوبة "السب" عبر وسائل التواصل (فيديو)

Time منذ 53 دقيقة
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قانوني: 500 ألف ريال والسجن سنة عقوبة "السب" عبر وسائل التواصل (فيديو)

نايف السالم (صدى):
أوضح قانوني أن عقوبة السب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تصل 500 ألف ريال والسجن لمدة سنة.

وأشار القانوني عبر قناة الإخبارية أن هناك جرائم عقوبتعا أكثر غلاظة حيث تصل إلى 10 مليون ريال.

وأضاف أن الغرامة تذهب لخزينة الدولة، مبينا أن هناك عقوبات كجريمة في الحق العام وهناك تعويض الضرر في الحق الخاص، فإذا تعرض الشخص لـ "الشتيمة" فإن الشكوى تذهب للقضاء الذي يحكم بالغرامة ومصادرة الجهاز وهذا مايخص الحق العام للدول، وفي الحق الخاص يحق للشخص أن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أصابه من السب والتجاوز.

Time واتساب
غرامة
السجن
وسائل التواصل

أحدث التعليقات

ممدوح العنزي
ماله حق يمد يده على حارس أمن أرفع عليه قضية وخذ حقك منه
اللهم احفظنا بحفظك
هذا اذا كان مدرس بس يحرض العالم على مدرسي التحفيظ وشكله هندي مو افغاني حتى افغاني يتكلم بشتو هذا يتكلم اردو اسال الله ان اراد مدرسي التحفيظ واهل القران بسؤ ان يشل اركانه ويجعله عبره للمعتبرين
اللهو البرى
إذا تعارك الكبار.. دهش الصغار.. القوة هيبة. إذا تعادلت القوى. ارتدع الكل.
الزعيم العالمي
تعلمها من اخلاق بنو فقر البغيض.
الزعيم العالمي
تعلمها من اخلاق بنو فقر البغيض.

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