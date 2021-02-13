" آل مغني " يصدم أمرابط بشأن الإطاحة به من النصر 

ماجد محمد (صدى):
صدم عضو الشرف السابق في نادي النصر، سعد آل مغني، اللاعب المغربي، نور الدين أمرابط، قائلا إن الإدارة النصراوية كانت ستقوم بالإطاحة به خلال الميركاتو الشتوي الماضي.
وأشار سعد آل مغني:" تعاقد النصر، مع الأوزباكي جلال الدين ماشاريبوف، كان لقيده في قائمة الفريق بدلًا من أمرابط خطة النصر، كانت الاستغناء عن نور الدين أمرابط في الميركاتو الشتوي، وعدم استمراره مع الفريق حتى نهاية الموسم، حسب الاتفاق السابق ".
وتابع:" لا صحة نهائيًا لما تردد بأن التعاقد مع ماشاريبوف، جاء لتعويض الكوري الجنوبي المصاب، كيم جين سو ".