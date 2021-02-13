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توجيه عاجل من النائب العام بخصوص السجون ودور التوقيف 

Time منذ 18 دقيقة
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توجيه عاجل من النائب العام بخصوص السجون ودور التوقيف 

الرياض (صدى):
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه اتساقاً مع الجهود المبذولة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد، وتقليل أثر الموجة الثانية للفيروس للحد الأدنى، فقد صدر توجيه معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب لدوائر الرقابة على السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية في نيابات المملكة بتكثيف العمل الرقابي والتفتيشي.

وجاذ ذلك للتأكد من قيام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بداخل السجون ودور التوقيف ودور الرعاية الاجتماعية، مع الحرص على الكشف الدوري على المسجونين والموقوفين لتأمين سلامتهم.

وأكد معاليه على أهمية تضافر الجهود مع الجهات الصحية، ووفق المعايير التي اعتمدتها أجهزة الدولة المعنية، مع التركيز على التوعية الصحية بالطرق المناسبة للتعامل مع تداعيات الفيروس بشكل صحيح واتباع الاستراتيجيات اللازمة للوقاية منه.

ولفت المصدر إلى أن النائب العام وجه برفع تقارير مفصلة عن الإجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في هذا الشأن بشكل دوري.

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السجون
فيروس كورونا
النائب العام
الإجراءات الاحترازية
دور التوقيف

أحدث التعليقات

عدو الخونة
استاذ عبد الكريم اولا جزاك الله خيرا انت وكل الاخوة معك وبارك الله جهودكم هنا اقتراح او تساؤل وهو لماذا لايتم التحقيق مع المعلنين لهولاء العابثين الا يعتبرون شركاء في جريمة التزوير؟
حابس ابليس في كيس
ما قال شي الا الصحيح النجم العالمي الكبير سعيد العويران . من قلب نصراوي لك كل التوفيق يا كبير ولا عزاء للكارهين لك .
محسن
وزير التجارة منصدم من اعداد مخالفات الاحساء الكبيرة وانه تعسف من الامانة
واطي القواطي
كل تبن أيها القواد
واطي القواطي
كل تبن

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