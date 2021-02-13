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لوشيسكو يستبعد جيوفينكو من قائمة الهلال أمام ضمك 

Time منذ ساعة
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لوشيسكو يستبعد جيوفينكو من قائمة الهلال أمام ضمك 

ماجد محمد (صدى):
استبعد الروماني رازفان لوشيسكو مدرب فريق الهلال، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو من قائمة الفريق أمام  ضمك، ضمن الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وفقا للزميلة " الرياضية ".

وكان الإيطالي سيباستيان جيوفينكو لاعب الهلال، غاب عن لقاء أبها في الجولة الـ17، إضافة إلى العين في المرحلة الـ16، بسبب تعرضه لتمزق في عضلة الساق غيبه عن التدريبات والمباريات الرسمية طيلة الأسبوعين الماضيين، إذ تعد آخر مشاركة له أمام النصر الـ30 من يناير في كأس السوبر.

وتكررت حالات الغياب للإيطالي نظير الإصابات، بين فترة والأخرى، حيث يغيب للمرة الثالثة في الموسم الحالي، الأمر الذي حرم الأزرق من خدماته في 5 مباريات دورية، إضافة إلى السادسة المقررة أمام ضمك.

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الهلال
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ضمك
الجولة الـ18
رازفان لوشيسكو
الجولة الـ17
دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين

أحدث التعليقات

ممدوح العنزي
ماله حق يمد يده على حارس أمن أرفع عليه قضية وخذ حقك منه
اللهم احفظنا بحفظك
هذا اذا كان مدرس بس يحرض العالم على مدرسي التحفيظ وشكله هندي مو افغاني حتى افغاني يتكلم بشتو هذا يتكلم اردو اسال الله ان اراد مدرسي التحفيظ واهل القران بسؤ ان يشل اركانه ويجعله عبره للمعتبرين
اللهو البرى
إذا تعارك الكبار.. دهش الصغار.. القوة هيبة. إذا تعادلت القوى. ارتدع الكل.
الزعيم العالمي
تعلمها من اخلاق بنو فقر البغيض.
الزعيم العالمي
تعلمها من اخلاق بنو فقر البغيض.

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