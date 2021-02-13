عروس تعتدي بالضرب على عريسها بعد اكتشافها سر خطير

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أقدمت عروس على الاعتداء على عريسها بعدما علمت بسر خطير كان عريسها يخفيه عنها طوال مدة تعارفهم، لتدرك العروس الحقيقة في طريقها إلى الفرح ولتنقلب الزفة إلى ساحة عراك.
فقد اكتشفت العروس أن عريسها على علاقة غرامية بصديقتها المقربة، جن جنون العروس فور معرفتها عن طريق الرسائل الخاصة بينهم على الهاتف، لينكشف أمر الخيانة من العريس والصديقة.
وطلبت العروس من سائق السيارة ان يقف وتصطف السيارات خلفها، ونزلت وهي ترتدي فستاها الأبيض متجهة نحو السيارة الاخرى التي تركب بها صديقتها ووصيفة الشرف، لتتهجم على صديقتها بالضرب وكذلك العريس.
وحاول أفراد العائلة منع العروس من التسبب في ضرر أو إلحاق أي أذى بالعريس والصديقة، فيما اجتمع شكل عدد كبير من المتفرجين والمارة حول السيارتين.