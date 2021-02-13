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عروس تعتدي بالضرب على عريسها بعد اكتشافها سر خطير

Time منذ 12 دقيقة
Views 441
عروس تعتدي بالضرب على عريسها بعد اكتشافها سر خطير

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أقدمت عروس على الاعتداء على عريسها بعدما علمت بسر خطير كان عريسها يخفيه عنها طوال مدة تعارفهم، لتدرك العروس الحقيقة في طريقها إلى الفرح ولتنقلب الزفة إلى ساحة عراك.

فقد اكتشفت العروس أن عريسها على علاقة غرامية بصديقتها المقربة، جن جنون العروس فور معرفتها عن طريق الرسائل الخاصة بينهم على الهاتف، لينكشف أمر الخيانة من العريس والصديقة.

وطلبت العروس من سائق السيارة ان يقف وتصطف السيارات خلفها، ونزلت وهي ترتدي فستاها الأبيض متجهة نحو السيارة الاخرى التي تركب بها صديقتها ووصيفة الشرف، لتتهجم على صديقتها بالضرب وكذلك العريس.

وحاول أفراد العائلة منع العروس من التسبب في ضرر أو إلحاق أي أذى بالعريس والصديقة، فيما اجتمع شكل عدد كبير من المتفرجين والمارة حول السيارتين.

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أحدث التعليقات

عدو الخونة
استاذ عبد الكريم اولا جزاك الله خيرا انت وكل الاخوة معك وبارك الله جهودكم هنا اقتراح او تساؤل وهو لماذا لايتم التحقيق مع المعلنين لهولاء العابثين الا يعتبرون شركاء في جريمة التزوير؟
حابس ابليس في كيس
ما قال شي الا الصحيح النجم العالمي الكبير سعيد العويران . من قلب نصراوي لك كل التوفيق يا كبير ولا عزاء للكارهين لك .
محسن
وزير التجارة منصدم من اعداد مخالفات الاحساء الكبيرة وانه تعسف من الامانة
واطي القواطي
كل تبن أيها القواد
واطي القواطي
كل تبن

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