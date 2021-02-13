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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

Time منذ ساعة
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حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدر المركز الوطني للأرصاد، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، على المملكة.

ومن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات الباحة و مكة المكرمة تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، وسماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 35 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 24 مئوية.

 

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى متر ين، وحالة البحر متوسط الموج.

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الأحد

أحدث التعليقات

عدو الخونة
استاذ عبد الكريم اولا جزاك الله خيرا انت وكل الاخوة معك وبارك الله جهودكم هنا اقتراح او تساؤل وهو لماذا لايتم التحقيق مع المعلنين لهولاء العابثين الا يعتبرون شركاء في جريمة التزوير؟
حابس ابليس في كيس
ما قال شي الا الصحيح النجم العالمي الكبير سعيد العويران . من قلب نصراوي لك كل التوفيق يا كبير ولا عزاء للكارهين لك .
محسن
وزير التجارة منصدم من اعداد مخالفات الاحساء الكبيرة وانه تعسف من الامانة
واطي القواطي
كل تبن أيها القواد
واطي القواطي
كل تبن

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