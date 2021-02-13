 بالفيديو.. الخليفة يهاجم امرابط ومارتينيز:" عالة على  النصر "

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي، توفيق الخليفة، لاعبي النصر نور الدين أمرابط وغوانزلو مارتينيز، قائلا:" عالة على فريق النصر من منتصف الموسم الماضي إلى المباراة الأخيرة ".
وأضاف توفيق الخليفة خلال حواره عبر برنامج " في أسبوع "، أنهما لا يقدما حلول للنادي ولا يسجلا أهداف، بالإضافة إلى أنهما يعطلان الهجمات ويسددان في الفضاء.
ولفت:" في هذه المرحلة أراهن على اللاعب السعودى لحين تعاقد النصر مع لاعبين أجانب مناسبين "، مشيرا إلى أشياء نقصت لاعبي النصر مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق وتشمل " ضعف اللياقة البدنية، انعدام الروح داخل الملعب والخطط التكتيكية الضعيفة في المباريات ".