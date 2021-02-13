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 بالفيديو.. الخليفة يهاجم امرابط ومارتينيز:" عالة على  النصر "

Time منذ 43 دقيقة
Views 1552
 بالفيديو.. الخليفة يهاجم امرابط ومارتينيز:" عالة على  النصر "

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي، توفيق الخليفة، لاعبي النصر  نور الدين أمرابط  وغوانزلو مارتينيز، قائلا:" عالة على فريق النصر من منتصف  الموسم الماضي إلى المباراة الأخيرة ".

 

وأضاف توفيق الخليفة خلال حواره عبر برنامج " في أسبوع "، أنهما لا يقدما حلول للنادي ولا يسجلا أهداف، بالإضافة إلى أنهما يعطلان الهجمات ويسددان في الفضاء.

 

ولفت:" في هذه المرحلة أراهن على اللاعب السعودى لحين تعاقد النصر مع لاعبين أجانب مناسبين "، مشيرا إلى أشياء نقصت لاعبي النصر مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر السابق وتشمل " ضعف اللياقة البدنية، انعدام الروح داخل الملعب والخطط التكتيكية الضعيفة في المباريات ".

Time واتساب
النصر
توفيق الخليفة
نور الدين أمرابط
غوانزلو مارتينيز

أحدث التعليقات

عدو الخونة
استاذ عبد الكريم اولا جزاك الله خيرا انت وكل الاخوة معك وبارك الله جهودكم هنا اقتراح او تساؤل وهو لماذا لايتم التحقيق مع المعلنين لهولاء العابثين الا يعتبرون شركاء في جريمة التزوير؟
حابس ابليس في كيس
ما قال شي الا الصحيح النجم العالمي الكبير سعيد العويران . من قلب نصراوي لك كل التوفيق يا كبير ولا عزاء للكارهين لك .
محسن
وزير التجارة منصدم من اعداد مخالفات الاحساء الكبيرة وانه تعسف من الامانة
واطي القواطي
كل تبن أيها القواد
واطي القواطي
كل تبن

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