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بالفيديو.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الطعام لمشروع ناجح بعد خسارة وظيفتهما

Time منذ 57 دقيقة
Views 1737
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بالفيديو.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الطعام لمشروع ناجح بعد خسارة وظيفتهما

الرياض (صدى):
في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجح زوجان فقدا وظيفتهما بسبب جائحة كورونا لتحويل موهبتهما في إعداد الوجبات السريعة لمطعم خاص ناجح في الرياض .

وأظهر تقرير مصور لقناة " إم بي سي " الزوجان وهما يتعاونان في إعداد الوجبات السريعة بنظافة ومهارة حتى أنهما أكدا أنهما لا يعتبران المشترين زبائن وإنما من أهلهم ويحرصون على تقديم الطعام الجيد لهم .

وأكدت المواطنة " جواهر " أنها كانت تعمل في وظيفة حصلت عليها من خلال الموارد البشرية لكن خسرتها بسبب الكورونا وقررت هي وزوجها " محمد " عدم الإستسلام واستغلال موهبتهما في إعداد الطعام لعمل هذا المشروع بالرياض.

كما أكد الزوج أنه يحلم بأن يتحول المشروع إلى براند بعد أن لاقى إقبال كبير من قبل الزبائن ، داعياً أي شخص خسر وظيفته لعدم اليأس واستغلال مهاراته .

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الرياض
مطعم
الموارد البشرية
كورونا
زوجان
جائحة كورونا

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة

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