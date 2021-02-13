الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. الشؤون الإسلامية: ندرس فتح مجال التطوع بوضع ممارسين صحيين عند المساجد

Time منذ ساعة
Views 1798
Comment 1
بالفيديو.. الشؤون الإسلامية: ندرس فتح مجال التطوع بوضع ممارسين صحيين عند المساجد

جازان (صدى):
كشف مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية لمنطقة جازان، أسامة مدخلي، خطة الوزارة لمنع إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقال لقناة " الإخبارية " إن الوزارة تدرس مع الجهات الصحية فتح مجال التطوع بوضع ممارسين صحيين عند المساجد كخطة لمنع الإصابات.

وأشار مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، إلى إغلاق المساجد لمدة 48 ساعة عند وجود إصابات.

ويذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، كثفت عبر فروعها بمناطق المملكة اليوم, مجهوداتها في تطبيق الاحترازات الوقائية في الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيه صلاة الجمعة، للحد من انتشار فيروس كورونا.

Time واتساب
جازان
الشؤون الإسلامية
المساجد

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة

أخر الأخبار

«الصحة»: تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 337 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 31 دقيقة Views 1734
بالفيديو.. قائد مركبة يتعمد قطع الإشارة الحمراء بجدة
بالفيديو.. قائد مركبة يتعمد قطع الإشارة الحمراء بجدة
Time منذ 36 دقيقة Views 1647
بالفيديو.. استشاري يوضح خطورة الحمل بعد أخذ اللقاح بشهر أو شهرين
بالفيديو.. استشاري يوضح خطورة الحمل بعد أخذ اللقاح بشهر أو شهرين
Time منذ 42 دقيقة Views 1401
بالفيديو.. قائد مركبة متهور يتجاوز 3 مركبات بطريقة خطرة على طريق الحرمين
بالفيديو.. قائد مركبة متهور يتجاوز 3 مركبات بطريقة خطرة على طريق الحرمين
Time منذ 47 دقيقة Views 1708
بالفيديو.. تجربة مرسيدس-بنز الفئة C موديل 2022
بالفيديو.. تجربة مرسيدس-بنز الفئة C موديل 2022
Time منذ 52 دقيقة Views 1419
بالفيديو.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الطعام لمشروع ناجح بعد خسارة وظيفتهما
بالفيديو.. زوجان يحولان موهبتهما في إعداد الطعام لمشروع ناجح بعد خسارة وظيفتهما
Time منذ 57 دقيقة Views 1736
بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية
بالفيديو.. «الزكاة والدخل» توضح شروط الإعفاء من الغرامات والعقوبات المالية
Time منذ ساعة Views 1482
تحذيرات لمستخدمي طريق «المدينة - مكة» السريع بسبب الأمطار
تحذيرات لمستخدمي طريق «المدينة - مكة» السريع بسبب الأمطار
Time منذ ساعة Views 1630
بالفيديو.. الصحة: الوضع الحالي لا يستدعي إجراءات أكثر صرامة
بالفيديو.. الصحة: الوضع الحالي لا يستدعي إجراءات أكثر صرامة
Time منذ ساعة Views 1812
بالفيديو.. انفجار عدة شاحنات وقود تسبب بحريق كبير عند نقطة حدودية لإيران مع أفغانستان
بالفيديو.. انفجار عدة شاحنات وقود تسبب بحريق كبير عند نقطة حدودية لإيران مع أفغانستان
Time منذ ساعة Views 1737