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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بمضبوطين في عدة جرائم

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الأمن العام» يكشف عن قائمة بمضبوطين في عدة جرائم

الرياض (صدى):
كشف الأمن العام، اليوم السبت، عن قائمة بالمضبوطين الذين تمت الإطاحة بهم خلال الفترة الأخيرة في عدة جرائم بالمملكة.

وأوضح الأمن العام، أنه تم القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم من الجنسية السودانية قاموا بالمتاجرة بالعملات المزيفة في الرياض، فضلًا عن ضبط ثلاثة مواطنين قاموا بالاعتداء على مواطن وسلب ما بحوزته في مكة المكرمة.

وأشار الأمن العام، إلى القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية الباكستانية حاولوا سرقة مكائن صرف آلي بعد تكسيرها في محافظة العيص، إلى جانب القبض على مواطن وعشرة مقيمين مخالفين لنظام الإقامة من جنسيات عدة قاموا بارتكاب عدد من جرائم السرقة والنشل في الرياض.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى القبض على 6 مواطنين قاموا بسرقة مركبات وإخفائها بداخل أحد المخيمات وتفكيك أجزائها وبيعها كقطع غيار، و12 مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية امتهنوا عملية النصب والاحتيال واستعطاف المواطنين بجمع مبالغ مالية بحجة أن عليهم دية دم بالقصيم، فضلًا عن مواطن يستقل سيارة مجهزة بتجهيزات أمنية وتباهى بحيازته للسلاح.

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المملكة
جرائم
الأمن العام
قائمة مضبوطين

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يقويكم عليهم
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة
ابو فهد
امحق من فزعة باقي اثنين او ثلاثة ثم تنفرط السبحة

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