حقيقة فرض غرامة على صاحب متجر ورود لتركه المحل 5 دقائق بالأحساء

الأحساء (صدى):
كشفت أمانة محافظة الأحساء، حقيقة فرض غرامة بـ20 ألفاً على صاحب متجر ورود لتركه المحل 5 دقائق.
وقالت أمانة الأحساء إنها لم تصدر قراراً بإغلاق محل للهدايا والورود في بلدة الرميلة، أو تغرم صاحبه مبلغ 20 ألف ريال، بسبب تركه المحل لمدة 5 دقائق، لإدخال ابنه المعاق دورة المياه.
وأضافت أمانة الأحساء أنه بعد التدقيق والتقصي من قبل وكالة البلديات، والتواصل المباشر مع صاحب المحل، اتضح عدم قيام مراقب بلدية العمران بزيارة المحل خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتابعت الأمانة أن المخالفة المحررة على المحل، والتي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي، تم تحريرها من قبل مراقب يتبع لجهاز حكومي آخر.