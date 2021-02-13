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ميليشيا الحوثي تهدم مسجداً تاريخياً في اليمن

Time منذ ساعة
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ميليشيا الحوثي تهدم مسجداً تاريخياً في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أقدمت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، على هدم واحد من أقدم المساجد الأثرية والتاريخية في مدينة صنعاء القديمة المدرجة عام 1986م ضمن قائمة التراث العالمي من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو".

وإتهمت وثيقة صادرة عن الهيئة العامة للآثار والمتاحف الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مسؤولي مكتب الأوقاف وهيئة المدن التاريخية، بهدم مسجد النهرين الأثري.

وذلك بموجب اتفاقية بينهما قضت بإزالة مبنى المسجد الذي يعد أثراً هاماً" يستوجب حمايته والمحافظة عليه وليس تدميره وهدمه لبناء جامع جديد بدلاً عنه"، وفقًا لقناة " العربية ".

وأضاف أن مسجد النهرين يعدّ من الجوامع الأثرية، وقد بُني في القرن الأول الهجري من قبل أحد الصحابة الذي سكن في النهرين، وقبره بجانب المسجد.

وأشارت إلى توسعة الجامع في القرن الحادي عشر والثالث عشر، ليصبح منذ ذلك التاريخ بموجب قانون الآثار "أثراً هاماً يستوجب حمايته والمحافظة عليه وليس تدميره وهدمه لبناء جامع جديد بدلاً عنه".

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الحوثيين
ميليشيا الحوثي

أحدث التعليقات

واحد منصف
لايوجد غريب امراة تقود السيارة وهي تصور ومشغولة بتصوير المحلات والسيارة الاخرى لم تستطيع الحركة فتقدمت من اليمين فحدث الحادث
محمد
هناك تذمر كبير من اهالي الاحساء بسبب غطرست وتعسف الامانة بسبب فرض غرامات مالية كبيرة على اصحاب المحلات مماتسبب في اغلاق الكثير من المتاجر في حين لايجدون هذا الشي يطبق في باقي المناطق
خبير زمانه
المقطع اظافه للمتهور الذي تجاوز من اليمين مخالف لنظام السير وعرض نفسه والاخرين للخطر ... المراءه يجب محاسبتها لارتكابها مخالفه وثقتها بنفسها تصوير سنابات اثناء القيادة استخدام الجوال
واضح*** وصريح***
إصلح الخطاء بخطاء أدهى وأمر،، بعض الرجال يلزمه أنثى توجهه وتكون دائما معه لتتصرف عنه،، أتوقع بيكون فيه رجاوي وحب خشوم،وتوسلات،لتنازل عن القظية،وإعتداء أخينا فالله على رجل الأمن رجل الأمن أحسن التصرف بهدو وعقلانية،يشكر عليها،،
احمد
ارحمو ذائقتنا يرحمكم من في السماء.

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