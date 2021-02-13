طريقة حياة ميلانيا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
سلطت صحيفة " ديلي ميرور " البريطانية الضوء على حياة السيدة الأمريكية الأولى سابقاً ميلانيا ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض في 20 يناير الماضي .
وأكدت أن ميلانيا ترامب تقضي معظم أوقاتها في منتجع صحي للحصول على علاجات الوجه والتدليك في نادي ترامب Mar-a-Lago وهو نفس المنتجع الذي كانت تذهب إليه خلال فترة رئاسة ترامب .
وأكدت " ديلي ميرر " أن ميلانيا ترامب تتناول وجبات خفيفة تركز على الأسماك على شرفتها، وتقضي وقتاً مع والديها فيكتور وأماليجا كنافس اللذين يقيمان في جناح خاص في النادي الريفي طوال معظم العام، كما ترى زوجها لتناول العشاء.
وتذهب "ميلانيا"؛ إلى المنتجع وتتناول الغداء وتعود إلى المنتجع الصحي مرة أخرى، وتتناول العشاء مع دونالد في الفناء كل يوم".
أما عن علاقتها بزوجها دونالد ترامب ، فأكدت الصحيفة أنها غاضبة منه بسب ما حدث من أعمال الشغب المعروفة بأحداث الكونجراس والتي يُحاكم بسببها الآن ، إلا أنها لن تطلب الطلاق منه ، وفي نفس الوقت تشعر بالغيرة من إهتمام وسائل الإعلام بـ" جيل بايدن " السيدة الأمريكية الأولى حالياً.