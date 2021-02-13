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طريقة حياة ميلانيا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

Time منذ ساعة
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طريقة حياة ميلانيا ترامب بعد الخروج من البيت الأبيض

واشنطن (صدى):
سلطت صحيفة " ديلي ميرور " البريطانية الضوء على حياة السيدة الأمريكية الأولى سابقاً ميلانيا ترامب بعد مغادرة البيت الأبيض في 20 يناير الماضي .

وأكدت أن ميلانيا ترامب تقضي معظم أوقاتها في منتجع صحي للحصول على علاجات الوجه والتدليك في نادي ترامب Mar-a-Lago وهو نفس المنتجع الذي كانت تذهب إليه خلال فترة رئاسة ترامب .

وأكدت " ديلي ميرر " أن ميلانيا ترامب تتناول وجبات خفيفة تركز على الأسماك على شرفتها، وتقضي وقتاً مع والديها فيكتور وأماليجا كنافس اللذين يقيمان في جناح خاص في النادي الريفي طوال معظم العام، كما ترى زوجها لتناول العشاء.

وتذهب "ميلانيا"؛ إلى المنتجع وتتناول الغداء وتعود إلى المنتجع الصحي مرة أخرى، وتتناول العشاء مع دونالد في الفناء كل يوم".

أما عن علاقتها بزوجها دونالد ترامب ، فأكدت الصحيفة أنها غاضبة منه بسب ما حدث من أعمال الشغب المعروفة بأحداث الكونجراس والتي يُحاكم بسببها الآن ، إلا أنها لن تطلب الطلاق منه ، وفي نفس الوقت تشعر بالغيرة من إهتمام وسائل الإعلام بـ" جيل بايدن " السيدة الأمريكية الأولى حالياً.

 

Time واتساب
البيت الأبيض
ترامب
ميلانيا ترامب
جيل بايدن

أحدث التعليقات

واحد منصف
لايوجد غريب امراة تقود السيارة وهي تصور ومشغولة بتصوير المحلات والسيارة الاخرى لم تستطيع الحركة فتقدمت من اليمين فحدث الحادث
محمد
هناك تذمر كبير من اهالي الاحساء بسبب غطرست وتعسف الامانة بسبب فرض غرامات مالية كبيرة على اصحاب المحلات مماتسبب في اغلاق الكثير من المتاجر في حين لايجدون هذا الشي يطبق في باقي المناطق
خبير زمانه
المقطع اظافه للمتهور الذي تجاوز من اليمين مخالف لنظام السير وعرض نفسه والاخرين للخطر ... المراءه يجب محاسبتها لارتكابها مخالفه وثقتها بنفسها تصوير سنابات اثناء القيادة استخدام الجوال
واضح*** وصريح***
إصلح الخطاء بخطاء أدهى وأمر،، بعض الرجال يلزمه أنثى توجهه وتكون دائما معه لتتصرف عنه،، أتوقع بيكون فيه رجاوي وحب خشوم،وتوسلات،لتنازل عن القظية،وإعتداء أخينا فالله على رجل الأمن رجل الأمن أحسن التصرف بهدو وعقلانية،يشكر عليها،،
احمد
ارحمو ذائقتنا يرحمكم من في السماء.

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