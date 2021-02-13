صالح الحارثي: عودة الجمهور للمدرجات غير مطروحة حاليًا

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم الدكتور صالح الحارثي، على أن أن هناك خطة جاهزة ومتكاملة لعودة الجمهور إلى حضور المباريات في الملاعب،
وقال الحارثي لقناة "24 الرياضية"، إنه من الضروري أن يتم إنجاح هذه الخطة، غير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو جزء من الدولة السعودية وجزء من النظام العام.
وأضاف الحارثي، أن الإجراءات المفروضة حاليًا تسمح بوجود خمسين شخصًا فقط للحد من تفشي فيروس كورونا، وبالتالي فإن مسألة طرح عودة الجمهور وتنفيذ خطة العودة غير مطروحة حاليًا، لكن إذا حدث تحسن في الوضع الصحي وأصبح لوضع أفضل فيمكن البحث في تطبيق خطة عودة الجمهور.
وأشار إلى أن اللجنة الطبية واتحاد القدم لا يخاطبان الأندية من أجل التدخل في الإجراءات الاحترازية التي تنفذها للحفاظ على منسوبيها.
وتابع أن اللجنة تبدي فقط بعض الملاحظات الخاصة بإجراءات الأندية، مشيرًا إلى أن اللجنة واتحاد القدم والأندية شركاء في مكافحة الفيروس، والأندية هي المسئولة عن الحفاظ على منسوبيها من الإصابة بالمرض.