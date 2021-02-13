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صالح الحارثي: عودة الجمهور للمدرجات غير مطروحة حاليًا

Time منذ ساعة
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صالح الحارثي: عودة الجمهور للمدرجات غير مطروحة حاليًا

نواف السالم (صدى):
أكد رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم الدكتور صالح الحارثي، على أن أن هناك خطة جاهزة ومتكاملة لعودة الجمهور إلى حضور المباريات في الملاعب،

وقال الحارثي لقناة "24 الرياضية"، إنه من الضروري أن يتم إنجاح هذه الخطة، غير أن الاتحاد السعودي لكرة القدم هو جزء من الدولة السعودية وجزء من النظام العام.

وأضاف الحارثي، أن الإجراءات المفروضة حاليًا تسمح بوجود خمسين شخصًا فقط للحد من تفشي فيروس كورونا، وبالتالي فإن مسألة طرح عودة الجمهور وتنفيذ خطة العودة غير مطروحة حاليًا، لكن إذا حدث تحسن في الوضع الصحي وأصبح لوضع أفضل فيمكن البحث في تطبيق خطة عودة الجمهور.

وأشار إلى أن اللجنة الطبية واتحاد القدم لا يخاطبان الأندية من أجل التدخل في الإجراءات الاحترازية التي تنفذها للحفاظ على منسوبيها.

وتابع أن اللجنة تبدي فقط بعض الملاحظات الخاصة بإجراءات الأندية، مشيرًا إلى أن اللجنة واتحاد القدم والأندية شركاء في مكافحة الفيروس، والأندية هي المسئولة عن الحفاظ على منسوبيها من الإصابة بالمرض.

Time واتساب
اتحاد كرة القدم
صالح الحارثي

أحدث التعليقات

واحد منصف
لايوجد غريب امراة تقود السيارة وهي تصور ومشغولة بتصوير المحلات والسيارة الاخرى لم تستطيع الحركة فتقدمت من اليمين فحدث الحادث
محمد
هناك تذمر كبير من اهالي الاحساء بسبب غطرست وتعسف الامانة بسبب فرض غرامات مالية كبيرة على اصحاب المحلات مماتسبب في اغلاق الكثير من المتاجر في حين لايجدون هذا الشي يطبق في باقي المناطق
خبير زمانه
المقطع اظافه للمتهور الذي تجاوز من اليمين مخالف لنظام السير وعرض نفسه والاخرين للخطر ... المراءه يجب محاسبتها لارتكابها مخالفه وثقتها بنفسها تصوير سنابات اثناء القيادة استخدام الجوال
واضح*** وصريح***
إصلح الخطاء بخطاء أدهى وأمر،، بعض الرجال يلزمه أنثى توجهه وتكون دائما معه لتتصرف عنه،، أتوقع بيكون فيه رجاوي وحب خشوم،وتوسلات،لتنازل عن القظية،وإعتداء أخينا فالله على رجل الأمن رجل الأمن أحسن التصرف بهدو وعقلانية،يشكر عليها،،
احمد
ارحمو ذائقتنا يرحمكم من في السماء.

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