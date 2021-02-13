بالفيديو.. حادث مفاجئ وغريب لسيارة تقودها امرأة في إحدى مناطق المملكة

الرياض (صدى):
تعرضت مركبة إمرأة في إحدى مناطق المملكة لحادث مفاجئ وغريب كاد أن يعرضها للخطر ، ما سبب لها حالة من الفزع .
وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة تأتي من الخلف وتصطدم بسيارة المرأة التي كانت توثق بجوالها مشاهد معينة ، ثم تابع قائد السيارة المخطئ السير حتى اصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة .
وتسبب الحادث في فزع المرأة التي واصلت الصراخ وأغلقت الأغاني ، كما وقعت خسائر مادية للسيارة التي كانت متوقفة أمام فرع مطعم كنتاكي ، ولم يسفر الحادث عن إصابات .
وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإدارة العامة للمرور بضرورة محااسبة قائد المركبة المخطئ والذي يقود بإستهتار وكاد أن يسبب الكوارث .