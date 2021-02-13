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بالفيديو.. حادث مفاجئ وغريب لسيارة تقودها امرأة في إحدى مناطق المملكة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. حادث مفاجئ وغريب لسيارة تقودها امرأة في إحدى مناطق المملكة

الرياض (صدى):
تعرضت مركبة إمرأة في إحدى مناطق المملكة لحادث مفاجئ وغريب كاد أن يعرضها للخطر ، ما سبب لها حالة من الفزع .

وأظهر مقطع فيديو متداول سيارة تأتي من الخلف وتصطدم بسيارة المرأة التي كانت توثق بجوالها مشاهد معينة ، ثم تابع قائد السيارة المخطئ السير حتى اصطدم بسيارة أخرى كانت متوقفة .

وتسبب الحادث في فزع المرأة التي واصلت الصراخ وأغلقت الأغاني ، كما وقعت خسائر مادية للسيارة التي كانت متوقفة أمام فرع مطعم كنتاكي ، ولم يسفر الحادث عن إصابات .

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإدارة العامة للمرور بضرورة محااسبة قائد المركبة المخطئ والذي يقود بإستهتار وكاد أن يسبب الكوارث .

Time واتساب
حادث
حادث مروري
سيارة امرأة
الإدرة العامة للمرور

أحدث التعليقات

واحد منصف
لايوجد غريب امراة تقود السيارة وهي تصور ومشغولة بتصوير المحلات والسيارة الاخرى لم تستطيع الحركة فتقدمت من اليمين فحدث الحادث
محمد
هناك تذمر كبير من اهالي الاحساء بسبب غطرست وتعسف الامانة بسبب فرض غرامات مالية كبيرة على اصحاب المحلات مماتسبب في اغلاق الكثير من المتاجر في حين لايجدون هذا الشي يطبق في باقي المناطق
خبير زمانه
المقطع اظافه للمتهور الذي تجاوز من اليمين مخالف لنظام السير وعرض نفسه والاخرين للخطر ... المراءه يجب محاسبتها لارتكابها مخالفه وثقتها بنفسها تصوير سنابات اثناء القيادة استخدام الجوال
واضح*** وصريح***
إصلح الخطاء بخطاء أدهى وأمر،، بعض الرجال يلزمه أنثى توجهه وتكون دائما معه لتتصرف عنه،، أتوقع بيكون فيه رجاوي وحب خشوم،وتوسلات،لتنازل عن القظية،وإعتداء أخينا فالله على رجل الأمن رجل الأمن أحسن التصرف بهدو وعقلانية،يشكر عليها،،
احمد
ارحمو ذائقتنا يرحمكم من في السماء.

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